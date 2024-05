Roland Garros: I risultati completi con il dettaglio del Day 1. Wawrinka doma Murray in tre set. Vince facile Carlos Alcaraz “Oggi mi sono sentito come se non avessi mai smesso”

La prima giornata del Roland Garros 2024 si è conclusa con un match speciale tra due grandi campioni: Stan Wawrinka e Andy Murray. Nonostante i precedenti sulla terra battuta favorissero lo svizzero, il pubblico del Philippe Chatrier ha assistito a una partita di buon livello, con Wawrinka che si è imposto in tre set con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-2 in 2 ore e 18 minuti di gioco.

Fin dai primi scambi, entrambi i giocatori hanno mostrato grande intensità, ma è stato Wawrinka a prendere il controllo del match. Lo svizzero ha mantenuto il vantaggio conquistato nel primo set, sfruttando il suo potente rovescio a una mano e una maggiore precisione nei momenti cruciali.

Murray ha lottato con grinta per rimanere aggrappato all’incontro, evitando che il divario si allargasse ulteriormente. Tuttavia, il britannico non è riuscito a trovare le contromisure necessarie per contrastare l’ottima mobilità e la solidità del gioco di Wawrinka. Nonostante la frustrazione, Murray ha continuato a incoraggiarsi, sognando una rimonta che però non si è mai concretizzata.

Nel secondo set, la storia si è ripetuta: Wawrinka ha dominato gli scambi con il suo spettacolare rovescio, lasciando pochi spazi al suo avversario. Murray ha provato a variare il gioco con alcune smorzate ben eseguite, ma lo svizzero non si è fatto sorprendere, forte anche di un servizio efficace.

Un momento di apprensione si è verificato alla fine del secondo set, quando Wawrinka ha richiesto un medical timeout. Tuttavia, lo svizzero è sembrato in buone condizioni fisiche al rientro in campo, chiudendo rapidamente i conti nel terzo set e spegnendo definitivamente le speranze di rimonta di Murray.

Nonostante avesse collezionato solo due vittorie a livello ATP in questa stagione, Wawrinka ha iniziato nel migliore dei modi il suo Roland Garros, dimostrando solidità e qualità di gioco. L’unica incognita riguarda le sue condizioni fisiche dopo il medical timeout, ma se lo svizzero riuscirà a gestirsi al meglio, potrà essere un avversario temibile per chiunque nel prosieguo del torneo.

Carlos Alcaraz, numero tre del mondo, ha tranquillizzato questo domenica i suoi fan più preoccupati e si è qualificato in modo travolgente per il secondo turno del Roland Garros. Dopo aver saltato quasi tutti i tornei sulla terra battuta in preparazione a questo (non ha giocato a Monte-Carlo, Barcellona e Roma e ha raggiunto i quarti di finale a Madrid), lo spagnolo è sceso in campo ancora con una protezione al braccio destro, ma senza alcun tipo di limitazione.

Alcaraz alla fine non ha nemmeno dovuto giocare il suo miglior tennis per travolgere completamente lo statunitense JJ Wolf, numero 107 ATP e ripescato dalle qualificazioni come lucky loser, con il punteggio di 6-1, 6-2 6-1, in meno di due ore, in un incontro che è iniziato a tetto aperto e sotto il sole, ma che è terminato al coperto e con una forte pioggia che cadeva all’esterno. Alcaraz ora attende il vincitore dell’incontro tra il britannico Jack Draper e l’olandese Jesper De Jong per sapere chi affronterà nel secondo turno.

GLI HL DI ALCARAZ-WOLF



Alcaraz si è mostrato naturalmente molto soddisfatto questo domenica del suo incontro di primo turno al Roland Garros. Il ventunenne spagnolo assicura di non essere più preoccupato né per il suo braccio, né per la sua forma fisica al suo arrivo a Parigi

“Sono felice di essere tornato. A Parigi e alle competizioni. È stato un mese molto difficile. Adoro competere, giocare a tennis ed essere lontano dal campo è stato molto frustrante per me. Ma ho fatto tutto il possibile per essere al cento per cento. Sono molto contento di come ho giocato”, ha inizialmente rivelato il ventunenne spagnolo, ammettendo che gli ultimi tempi non sono stati affatto facili.

Lo spagnolo assicura, tuttavia, di non aver bisogno di disputare molti incontri per sentirsi in grado di giocare un buon tennis. “Mi piacerebbe aver disputato più incontri in questa stagione sulla terra, ma penso di non aver bisogno di molti incontri per raggiungere il 100% della forma. Ho giocato solo quattro incontri sulla terra quest’anno prima di questo torneo, ma nelle ultime due settimane mi sono allenato e preparato molto bene. Ho colpito la palla sempre meglio e questo mi rende felice. Oggi mi sono sentito come se non avessi mai smesso”

GS Roland Garros Lucia Bronzetti Lucia Bronzetti 1 6 5 Naomi Osaka Naomi Osaka 6 4 7 Vincitore: Naomi Osaka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 Naomi Osaka 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 5-7 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 Naomi Osaka 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 Naomi Osaka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Naomi Osaka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-4 → 2-4 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-4 → 1-4 Naomi Osaka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-3 → 0-4 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Naomi Osaka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Naomi Osaka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Naomi Osaka 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Naomi Osaka 40-0 40-15 3-2 → 3-3 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Naomi Osaka 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Naomi Osaka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Naomi Osaka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-5 → 1-6 Lucia Bronzetti 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 Naomi Osaka 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 1-3 Naomi Osaka 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Naomi Osaka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Lucia Bronzettivs Naomi Osaka

J.J. Wolf vs Carlos Alcaraz



GS Roland Garros J.J. Wolf J.J. Wolf 1 2 1 Carlos Alcaraz [3] Carlos Alcaraz [3] 6 6 6 Vincitore: Carlos Alcaraz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 J.J. Wolf 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-5 → 1-6 Carlos Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 1-5 J.J. Wolf 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 Carlos Alcaraz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-3 → 1-3 J.J. Wolf 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 0-3 Carlos Alcaraz 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 J.J. Wolf 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Carlos Alcaraz 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 J.J. Wolf 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-5 → 2-5 Carlos Alcaraz 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 J.J. Wolf 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-3 → 1-4 Carlos Alcaraz 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 J.J. Wolf 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 Carlos Alcaraz 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 J.J. Wolf 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Carlos Alcaraz 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 J.J. Wolf 0-15 0-30 15-30 15-40 1-4 → 1-5 Carlos Alcaraz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 J.J. Wolf 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Carlos Alcaraz 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J.J. Wolf 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Carlos Alcaraz 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Eva Lys vs Caroline Garcia



GS Roland Garros Eva Lys Eva Lys 6 5 2 Caroline Garcia [21] Caroline Garcia [21] 4 7 6 Vincitore: Caroline Garcia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Caroline Garcia 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Eva Lys 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Caroline Garcia 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Eva Lys 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 2-3 Caroline Garcia 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Eva Lys 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Caroline Garcia 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Eva Lys 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 Caroline Garcia 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 5-7 Eva Lys 0-15 0-30 0-40 5-5 → 5-6 Caroline Garcia 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-5 → 5-5 Eva Lys 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 Caroline Garcia 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Eva Lys 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Caroline Garcia 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Eva Lys 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Caroline Garcia 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Eva Lys 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Caroline Garcia 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Eva Lys 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Caroline Garcia 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Eva Lys 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Caroline Garcia 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Eva Lys 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Caroline Garcia 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Eva Lys 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Caroline Garcia 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Eva Lys 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Caroline Garcia 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Eva Lys 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Stan Wawrinka vs Andy Murray



GS Roland Garros Stan Wawrinka Stan Wawrinka 6 6 6 Andy Murray Andy Murray 4 4 2 Vincitore: Stan Wawrinka Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 Stan Wawrinka 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Andy Murray 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 5-2 Stan Wawrinka 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 5-1 Andy Murray 0-15 15-15 30-15 40-15 4-0 → 4-1 Stan Wawrinka 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 Andy Murray 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 3-0 Stan Wawrinka 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Andy Murray 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Stan Wawrinka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 Andy Murray 15-0 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Stan Wawrinka 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 5-3 Andy Murray 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 Stan Wawrinka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 Andy Murray 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 Stan Wawrinka 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 Andy Murray 0-15 0-30 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Stan Wawrinka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Andy Murray 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Stan Wawrinka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Andy Murray 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Stan Wawrinka 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 Andy Murray 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Stan Wawrinka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Andy Murray 15-0 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Stan Wawrinka 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Andy Murray 15-0 30-0 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Stan Wawrinka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Andy Murray 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

GS Roland Garros Ugo Humbert [17] Ugo Humbert [17] 4 6 4 3 Lorenzo Sonego Lorenzo Sonego 6 2 6 6 Vincitore: Lorenzo Sonego Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 Ugo Humbert 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 Lorenzo Sonego 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 Ugo Humbert 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Lorenzo Sonego 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Ugo Humbert 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Lorenzo Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Ugo Humbert 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Lorenzo Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Ugo Humbert 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Lorenzo Sonego 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Ugo Humbert 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Lorenzo Sonego 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Ugo Humbert 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 3-4 Lorenzo Sonego 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Ugo Humbert 0-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Lorenzo Sonego 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Ugo Humbert 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 Lorenzo Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Ugo Humbert 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Lorenzo Sonego 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-2 → 6-2 Ugo Humbert 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Lorenzo Sonego 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 Ugo Humbert 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Lorenzo Sonego 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Ugo Humbert 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Lorenzo Sonego 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Ugo Humbert 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Lorenzo Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Ugo Humbert 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 Lorenzo Sonego 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Ugo Humbert 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Lorenzo Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Ugo Humbert 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 2-3 Lorenzo Sonego 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Ugo Humbert 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Lorenzo Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Ugo Humbert 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Ugo Humbertvs Lorenzo Sonego

Jelena Ostapenko vs Jaqueline Cristian



GS Roland Garros Jelena Ostapenko [9] Jelena Ostapenko [9] 6 7 Jaqueline Cristian Jaqueline Cristian 4 5 Vincitore: Jelena Ostapenko Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 Jaqueline Cristian 0-15 0-30 0-40 6-5 → 7-5 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Jaqueline Cristian 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 Jelena Ostapenko 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 Jaqueline Cristian 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Jaqueline Cristian 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Jaqueline Cristian 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Jelena Ostapenko 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Jaqueline Cristian 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Jaqueline Cristian 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 Jelena Ostapenko 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Jaqueline Cristian 0-15 0-30 0-40 3-4 → 4-4 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Jaqueline Cristian 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Jelena Ostapenko 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 Jaqueline Cristian 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 Jelena Ostapenko 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 Jaqueline Cristian 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 Jelena Ostapenko 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Richard Gasquet vs Borna Coric



GS Roland Garros Richard Gasquet Richard Gasquet 7 7 6 Borna Coric Borna Coric 6 6 4 Vincitore: Richard Gasquet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Borna Coric 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Richard Gasquet 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Borna Coric 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 Richard Gasquet 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Borna Coric 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Richard Gasquet 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Borna Coric 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Richard Gasquet 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 1-1 → 2-1 Borna Coric 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Richard Gasquet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* 6-6 → 7-6 Richard Gasquet 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Borna Coric 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Richard Gasquet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Borna Coric 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Richard Gasquet 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 Borna Coric 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Richard Gasquet 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Borna Coric 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Richard Gasquet 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Borna Coric 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Richard Gasquet 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Borna Coric 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 4*-3 5*-3 6-3* 6-4* 6*-5 6-6 → 7-6 Borna Coric 15-0 30-0 30-15 40-15 6-5 → 6-6 Richard Gasquet 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 Borna Coric 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 Richard Gasquet 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Borna Coric 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Richard Gasquet 15-0 15-15 30-15 40-15 3-3 → 4-3 Borna Coric 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 Richard Gasquet 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Borna Coric 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Richard Gasquet 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Borna Coric 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Richard Gasquet 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Barbora Krejcikova vs Viktorija Golubic



GS Roland Garros Barbora Krejcikova [24] Barbora Krejcikova [24] 6 4 Viktorija Golubic Viktorija Golubic 7 6 Vincitore: Viktorija Golubic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Viktorija Golubic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Barbora Krejcikova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Viktorija Golubic 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 4-4 Barbora Krejcikova 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Viktorija Golubic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Barbora Krejcikova 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Viktorija Golubic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Barbora Krejcikova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 1-2 Viktorija Golubic 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Barbora Krejcikova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 1*-4 2*-4 2-5* 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 Barbora Krejcikova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 6-5 → 6-6 Viktorija Golubic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 Barbora Krejcikova 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 Viktorija Golubic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Barbora Krejcikova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Viktorija Golubic 0-15 0-30 0-40 2-4 → 3-4 Barbora Krejcikova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 Viktorija Golubic 0-15 0-30 0-40 0-4 → 1-4 Barbora Krejcikova 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 Viktorija Golubic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Barbora Krejcikova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Viktorija Golubic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Court Simonne-Mathieu – Ore: 11:00

Andrey Rublev vs Taro Daniel



GS Roland Garros Andrey Rublev [6] Andrey Rublev [6] 6 6 6 7 Taro Daniel Taro Daniel 2 7 3 5 Vincitore: Andrey Rublev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-5 Taro Daniel 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 6-5 → 7-5 Andrey Rublev 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 Taro Daniel 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Andrey Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Taro Daniel 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Andrey Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Taro Daniel 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Andrey Rublev 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Taro Daniel 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Andrey Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Taro Daniel 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Andrey Rublev 15-0 30-0 30-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Taro Daniel 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 Andrey Rublev 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Taro Daniel 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 Andrey Rublev 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Taro Daniel 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Andrey Rublev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Taro Daniel 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Andrey Rublev 0-15 15-15 30-15 0-1 → 1-1 Taro Daniel 15-0 15-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 Taro Daniel 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Andrey Rublev 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-5 → 6-5 Taro Daniel 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 5-5 Andrey Rublev 15-0 30-0 4-4 → 5-4 Taro Daniel 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Andrey Rublev 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Taro Daniel 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Andrey Rublev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Taro Daniel 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Andrey Rublev 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Taro Daniel 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Andrey Rublev 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Taro Daniel 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-2 → 6-2 Andrey Rublev 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Taro Daniel 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Andrey Rublev 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Taro Daniel 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Andrey Rublev 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Taro Daniel 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Andrey Rublev 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Laura Siegemund vs Sofia Kenin



GS Roland Garros Laura Siegemund Laura Siegemund 6 2 2 Sofia Kenin Sofia Kenin 4 6 6 Vincitore: Sofia Kenin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Sofia Kenin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Laura Siegemund 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 2-5 Sofia Kenin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Laura Siegemund 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-4 → 1-4 Sofia Kenin 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 0-4 Laura Siegemund 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 Sofia Kenin 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Laura Siegemund 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Sofia Kenin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Laura Siegemund 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-5 → 2-5 Sofia Kenin 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 Laura Siegemund 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-3 → 1-4 Sofia Kenin 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Laura Siegemund 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 1-2 Sofia Kenin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Laura Siegemund 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Sofia Kenin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 Laura Siegemund 0-15 15-15 15-30 15-40 5-3 → 5-4 Sofia Kenin 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Laura Siegemund 0-15 0-30 0-40 5-1 → 5-2 Sofia Kenin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 Laura Siegemund 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Sofia Kenin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Laura Siegemund 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 Sofia Kenin 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 Laura Siegemund 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Chloé Paquet vs Diana Shnaider



GS Roland Garros Chloé Paquet Chloé Paquet 6 6 Diana Shnaider Diana Shnaider 3 1 Vincitore: Chloé Paquet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 Chloé Paquet 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-1 → 6-1 Diana Shnaider 15-0 30-0 30-15 40-15 5-0 → 5-1 Chloé Paquet 15-0 30-0 40-0 40-15 4-0 → 5-0 Diana Shnaider 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-0 → 4-0 Chloé Paquet 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 Diana Shnaider 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Chloé Paquet 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Diana Shnaider 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-3 → 6-3 Chloé Paquet 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 5-2 → 5-3 Diana Shnaider 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 Chloé Paquet 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 Diana Shnaider 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Chloé Paquet 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Diana Shnaider 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Chloé Paquet 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Diana Shnaider 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Nicolas Jarry vs Corentin Moutet



GS Roland Garros Nicolas Jarry [16] Nicolas Jarry [16] 2 1 6 0 Corentin Moutet Corentin Moutet 6 6 3 6 Vincitore: Corentin Moutet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 0-6 Nicolas Jarry 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-5 → 0-6 Corentin Moutet 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-4 → 0-5 Nicolas Jarry 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 Corentin Moutet 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Nicolas Jarry 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Corentin Moutet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Nicolas Jarry 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-3 → 6-3 Corentin Moutet 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Nicolas Jarry 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 5-2 Corentin Moutet 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Nicolas Jarry 15-0 15-15 30-15 40-30 3-1 → 4-1 Corentin Moutet 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-0 → 3-1 Nicolas Jarry 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Corentin Moutet 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Nicolas Jarry 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Corentin Moutet 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-5 → 1-6 Nicolas Jarry 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-4 → 1-5 Corentin Moutet 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Nicolas Jarry 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Corentin Moutet 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Nicolas Jarry 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Corentin Moutet 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Nicolas Jarry 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 Corentin Moutet 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Nicolas Jarry 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Corentin Moutet 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Nicolas Jarry 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 Corentin Moutet 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Nicolas Jarry 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Corentin Moutet 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Court 14 – Ore: 11:00

Ajla Tomljanovic vs Dayana Yastremska



GS Roland Garros Ajla Tomljanovic Ajla Tomljanovic 6 3 3 Dayana Yastremska [30] Dayana Yastremska [30] 3 6 6 Vincitore: Dayana Yastremska Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Dayana Yastremska 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 Ajla Tomljanovic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Dayana Yastremska 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 2-5 Ajla Tomljanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 Dayana Yastremska 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Ajla Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Dayana Yastremska 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Ajla Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Dayana Yastremska 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Ajla Tomljanovic 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 3-6 Dayana Yastremska 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Ajla Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Dayana Yastremska 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-2 → 3-3 Ajla Tomljanovic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Dayana Yastremska 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Ajla Tomljanovic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Dayana Yastremska 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Ajla Tomljanovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Dayana Yastremska 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-3 → 6-3 Ajla Tomljanovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 5-3 Dayana Yastremska 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Ajla Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 Dayana Yastremska 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-2 → 3-2 Ajla Tomljanovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Dayana Yastremska 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Ajla Tomljanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Dayana Yastremska 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Aleksandar Kovacevic vs Grigor Dimitrov



GS Roland Garros Aleksandar Kovacevic Aleksandar Kovacevic 4 3 4 Grigor Dimitrov [10] Grigor Dimitrov [10] 6 6 6 Vincitore: Grigor Dimitrov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Grigor Dimitrov 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Aleksandar Kovacevic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 4-4 → 4-5 Grigor Dimitrov 0-15 0-30 0-40 15-40 3-4 → 4-4 Aleksandar Kovacevic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 3-4 Grigor Dimitrov 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Aleksandar Kovacevic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Grigor Dimitrov 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Aleksandar Kovacevic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Grigor Dimitrov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Aleksandar Kovacevic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Grigor Dimitrov 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 Aleksandar Kovacevic 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 Grigor Dimitrov 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Aleksandar Kovacevic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 Grigor Dimitrov 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Aleksandar Kovacevic 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 Grigor Dimitrov 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Aleksandar Kovacevic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Grigor Dimitrov 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Aleksandar Kovacevic 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 4-6 Grigor Dimitrov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Aleksandar Kovacevic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 Grigor Dimitrov 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 Aleksandar Kovacevic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Grigor Dimitrov 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Aleksandar Kovacevic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Grigor Dimitrov 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Aleksandar Kovacevic 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Grigor Dimitrov 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Rebecca Sramkova vs Amanda Anisimova



GS Roland Garros Rebecca Sramkova Rebecca Sramkova 6 4 Amanda Anisimova Amanda Anisimova 7 6 Vincitore: Amanda Anisimova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Amanda Anisimova 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 Rebecca Sramkova 0-15 0-30 0-40 4-4 → 4-5 Amanda Anisimova 0-15 0-30 0-40 3-4 → 4-4 Rebecca Sramkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 3-4 Amanda Anisimova 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 Rebecca Sramkova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 2-3 Amanda Anisimova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Rebecca Sramkova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Amanda Anisimova 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Rebecca Sramkova 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 5*-5 6-5* 6-6* 6*-7 6-6 → 6-7 Rebecca Sramkova 15-0 30-0 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Amanda Anisimova 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Rebecca Sramkova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Amanda Anisimova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Rebecca Sramkova 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Amanda Anisimova 15-0 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 Rebecca Sramkova 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 2-4 Amanda Anisimova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 Rebecca Sramkova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Amanda Anisimova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Rebecca Sramkova 0-15 0-30 0-40 0-1 → 0-2 Amanda Anisimova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Sebastian Korda vs Harold Mayot



GS Roland Garros Sebastian Korda [27] Sebastian Korda [27] 6 7 6 Harold Mayot Harold Mayot 2 6 4 Vincitore: Sebastian Korda Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Harold Mayot 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Sebastian Korda 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Harold Mayot 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 4-4 Sebastian Korda 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 Harold Mayot 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Sebastian Korda 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Harold Mayot 0-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Sebastian Korda 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Harold Mayot 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Sebastian Korda 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 2-1* 3-1* 4*-1 5*-1 5-2* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 Sebastian Korda 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 Harold Mayot 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 Sebastian Korda 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 5-5 Harold Mayot 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Sebastian Korda 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Harold Mayot 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Sebastian Korda 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-3 → 3-3 Harold Mayot 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Sebastian Korda 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Harold Mayot 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Sebastian Korda 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Harold Mayot 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Sebastian Korda 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 6-2 Harold Mayot 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 5-1 → 5-2 Sebastian Korda 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-1 → 5-1 Harold Mayot 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-0 → 4-1 Sebastian Korda 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-0 → 4-0 Harold Mayot 0-15 0-30 15-30 0-40 2-0 → 3-0 Sebastian Korda 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 Harold Mayot 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

Court 7 – Ore: 11:00

Marie Bouzkova vs Veronika Kudermetova



GS Roland Garros Marie Bouzkova Marie Bouzkova 6 6 Veronika Kudermetova [29] Veronika Kudermetova [29] 2 4 Vincitore: Marie Bouzkova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Veronika Kudermetova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 Marie Bouzkova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 Veronika Kudermetova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Marie Bouzkova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-2 → 4-3 Veronika Kudermetova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Marie Bouzkova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Veronika Kudermetova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 Marie Bouzkova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 Veronika Kudermetova 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Marie Bouzkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Veronika Kudermetova 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 Marie Bouzkova 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 Veronika Kudermetova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Marie Bouzkova 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Veronika Kudermetova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Marie Bouzkova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Veronika Kudermetova 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Marie Bouzkova 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 1-0

Hubert Hurkacz vs Shintaro Mochizuki



GS Roland Garros Hubert Hurkacz [8] Hubert Hurkacz [8] 4 6 3 6 6 Shintaro Mochizuki Shintaro Mochizuki 6 3 6 0 3 Vincitore: Hubert Hurkacz Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-3 Hubert Hurkacz 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 6-3 Shintaro Mochizuki 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 Hubert Hurkacz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Shintaro Mochizuki 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 Hubert Hurkacz 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Shintaro Mochizuki 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Hubert Hurkacz 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Shintaro Mochizuki 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Hubert Hurkacz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-0 Shintaro Mochizuki 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-0 → 6-0 Hubert Hurkacz 15-0 15-15 30-15 40-15 4-0 → 5-0 Shintaro Mochizuki 0-15 0-30 0-40 3-0 → 4-0 Hubert Hurkacz 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 Shintaro Mochizuki 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 Hubert Hurkacz 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Shintaro Mochizuki 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Hubert Hurkacz 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Shintaro Mochizuki 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Hubert Hurkacz 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Shintaro Mochizuki 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Hubert Hurkacz 15-0 30-0 30-15 40-15 0-3 → 1-3 Shintaro Mochizuki 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Hubert Hurkacz 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Shintaro Mochizuki 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Hubert Hurkacz 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 Shintaro Mochizuki 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Hubert Hurkacz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Shintaro Mochizuki 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 3-2 → 4-2 Hubert Hurkacz 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Shintaro Mochizuki 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Hubert Hurkacz 15-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Shintaro Mochizuki 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Hubert Hurkacz 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Shintaro Mochizuki 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Hubert Hurkacz 15-0 15-15 30-15 3-5 → 4-5 Shintaro Mochizuki 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Hubert Hurkacz 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Shintaro Mochizuki 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Hubert Hurkacz 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Shintaro Mochizuki 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Hubert Hurkacz 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-0 → 2-1 Shintaro Mochizuki 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Hubert Hurkacz 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Luca Nardi vs Alexandre Muller



GS Roland Garros Luca Nardi Luca Nardi 4 1 3 Alexandre Muller Alexandre Muller 6 6 6 Vincitore: Alexandre Muller Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Luca Nardi 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 3-6 Alexandre Muller 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 3-5 Luca Nardi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-5 → 2-5 Alexandre Muller 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-4 → 1-5 Luca Nardi 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 Alexandre Muller 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Luca Nardi 0-15 15-15 15-30 15-40 1-1 → 1-2 Alexandre Muller 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Luca Nardi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Alexandre Muller 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-5 → 1-6 Luca Nardi 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 Alexandre Muller 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-4 → 1-4 Luca Nardi 15-0 15-15 15-30 15-40 0-3 → 0-4 Alexandre Muller 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Luca Nardi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Alexandre Muller 0-15 0-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 Luca Nardi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-5 → 4-6 Alexandre Muller 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Luca Nardi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Alexandre Muller 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-4 → 3-4 Luca Nardi 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 Alexandre Muller 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-3 → 1-4 Luca Nardi 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Alexandre Muller 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Luca Nardi 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Alexandre Muller 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Alison Van uytvanck vs Tamara Zidansek



GS Roland Garros Alison Van uytvanck Alison Van uytvanck 2 6 1 Tamara Zidansek Tamara Zidansek 6 2 6 Vincitore: Tamara Zidansek Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 Tamara Zidansek 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-5 → 1-6 Alison Van uytvanck 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 1-4 → 1-5 Tamara Zidansek 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Alison Van uytvanck 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Tamara Zidansek 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Alison Van uytvanck 0-15 15-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Tamara Zidansek 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Alison Van uytvanck 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 Tamara Zidansek 0-15 0-30 0-40 4-2 → 5-2 Alison Van uytvanck 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Tamara Zidansek 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Alison Van uytvanck 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Tamara Zidansek 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-1 → 2-1 Alison Van uytvanck 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Tamara Zidansek 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Alison Van uytvanck 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 2-5 → 2-6 Tamara Zidansek 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 Alison Van uytvanck 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-3 → 2-4 Tamara Zidansek 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 2-3 Alison Van uytvanck 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Tamara Zidansek 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Alison Van uytvanck 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Tamara Zidansek 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Court 6 – Ore: 11:00

Yafan Wang vs Maria Timofeeva



GS Roland Garros Yafan Wang Yafan Wang 6 6 Maria Timofeeva Maria Timofeeva 3 3 Vincitore: Yafan Wang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Yafan Wang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Maria Timofeeva 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 5-3 Yafan Wang 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Maria Timofeeva 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Yafan Wang 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 Maria Timofeeva 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-3 → 1-3 Yafan Wang 0-15 0-30 0-40 0-2 → 0-3 Maria Timofeeva 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 Yafan Wang 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Maria Timofeeva 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 6-3 Yafan Wang 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 Maria Timofeeva 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Yafan Wang 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Maria Timofeeva 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Yafan Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Maria Timofeeva 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 Yafan Wang 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Maria Timofeeva 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

Laura Pigossi vs Marta Kostyuk



GS Roland Garros Laura Pigossi Laura Pigossi 5 7 4 Marta Kostyuk [18] Marta Kostyuk [18] 7 6 6 Vincitore: Marta Kostyuk Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 Marta Kostyuk 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 Laura Pigossi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 Marta Kostyuk 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 4-4 Laura Pigossi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 4-3 Marta Kostyuk 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Laura Pigossi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-0 → 4-1 Marta Kostyuk 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-0 → 4-0 Laura Pigossi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 Marta Kostyuk 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Laura Pigossi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 6*-3 6*-4 6-6 → 7-6 Laura Pigossi 0-15 0-30 15-30 15-40 6-5 → 6-6 Marta Kostyuk 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Laura Pigossi 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Marta Kostyuk 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Laura Pigossi 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-3 → 4-4 Marta Kostyuk 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 Laura Pigossi 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Marta Kostyuk 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Laura Pigossi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Marta Kostyuk 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Laura Pigossi 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Marta Kostyuk 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Laura Pigossi 15-0 15-15 15-30 15-40 5-6 → 5-7 Marta Kostyuk 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 Laura Pigossi 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Marta Kostyuk 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Laura Pigossi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Marta Kostyuk 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Laura Pigossi 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Marta Kostyuk 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 Laura Pigossi 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Marta Kostyuk 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 2-1 Laura Pigossi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Marta Kostyuk 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

Kei Nishikori vs Gabriel Diallo



GS Roland Garros Kei Nishikori Kei Nishikori 7 7 3 1 7 Gabriel Diallo Gabriel Diallo 5 6 6 6 5 Vincitore: Kei Nishikori Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 7-5 Gabriel Diallo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 6-5 → 7-5 Kei Nishikori 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Gabriel Diallo 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Kei Nishikori 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Gabriel Diallo 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Kei Nishikori 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 Gabriel Diallo 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Kei Nishikori 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Gabriel Diallo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Kei Nishikori 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Gabriel Diallo 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 1-1 Kei Nishikori 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 1-6 Gabriel Diallo 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 1-6 Kei Nishikori 0-15 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 Gabriel Diallo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-3 → 1-4 Kei Nishikori 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Gabriel Diallo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Kei Nishikori 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Gabriel Diallo 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Kei Nishikori 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 Gabriel Diallo 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Kei Nishikori 0-15 0-30 0-40 3-3 → 3-4 Gabriel Diallo 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Kei Nishikori 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Gabriel Diallo 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Kei Nishikori 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Gabriel Diallo 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Kei Nishikori 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 4*-1 4*-2 5-2* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 Kei Nishikori 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 6-5 → 6-6 Gabriel Diallo 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 6-5 Kei Nishikori 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Gabriel Diallo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 4-5 Kei Nishikori 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Gabriel Diallo 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Kei Nishikori 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Gabriel Diallo 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Kei Nishikori 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Gabriel Diallo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Kei Nishikori 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 1-1 Gabriel Diallo 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Kei Nishikori 0-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 6-5 → 7-5 Gabriel Diallo 0-15 0-30 15-30 15-40 5-5 → 6-5 Kei Nishikori 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Gabriel Diallo 15-0 15-15 15-30 15-40 3-5 → 4-5 Kei Nishikori 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-5 → 3-5 Gabriel Diallo 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 Kei Nishikori 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Gabriel Diallo 15-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Kei Nishikori 0-15 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 Gabriel Diallo 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Kei Nishikori 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Gabriel Diallo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Terence Atmane vs Sebastian Ofner



GS Roland Garros Terence Atmane Terence Atmane 6 6 6 2 5 Sebastian Ofner Sebastian Ofner 3 4 7 6 7 Vincitore: Sebastian Ofner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 5-7 Sebastian Ofner 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 Terence Atmane 0-15 0-30 0-40 15-40 5-5 → 5-6 Sebastian Ofner 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Terence Atmane 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Sebastian Ofner 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 Terence Atmane 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Sebastian Ofner 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Terence Atmane 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-2 → 3-2 Sebastian Ofner 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Terence Atmane 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 Sebastian Ofner 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Terence Atmane 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 2-6 Sebastian Ofner 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 Terence Atmane 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 2-5 Sebastian Ofner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 Terence Atmane 15-0 30-0 40-0 40-15 0-4 → 1-4 Sebastian Ofner 15-0 15-15 30-15 40-15 0-3 → 0-4 Terence Atmane 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Sebastian Ofner 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 Terence Atmane 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 1*-5 1-6* 2-6* 6-6 → 6-7 Terence Atmane 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 Sebastian Ofner 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 Terence Atmane 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Sebastian Ofner 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 4-5 Terence Atmane 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Sebastian Ofner 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Terence Atmane 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Sebastian Ofner 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 Terence Atmane 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Sebastian Ofner 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-0 → 2-1 Terence Atmane 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 2-0 Sebastian Ofner 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Terence Atmane 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 Sebastian Ofner 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 5-4 Terence Atmane 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 4-4 Sebastian Ofner 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Terence Atmane 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-1 → 4-2 Sebastian Ofner 15-0 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 Terence Atmane 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 Sebastian Ofner 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Terence Atmane 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Sebastian Ofner 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Terence Atmane 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Sebastian Ofner 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Terence Atmane 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Sebastian Ofner 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Terence Atmane 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 4-1 Sebastian Ofner 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 Terence Atmane 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Sebastian Ofner 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Terence Atmane 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

GS Roland Garros Pedro Martinez Pedro Martinez 5 6 3 6 6 Thiago Agustin Tirante Thiago Agustin Tirante 7 4 6 4 3 Vincitore: Pedro Martinez Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 6-3 Pedro Martinez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 Thiago Agustin Tirante 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 Pedro Martinez 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 Thiago Agustin Tirante 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Pedro Martinez 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Thiago Agustin Tirante 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Pedro Martinez 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Thiago Agustin Tirante 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Pedro Martinez 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 Thiago Agustin Tirante 0-15 0-30 0-40 5-4 → 6-4 Pedro Martinez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Thiago Agustin Tirante 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Pedro Martinez 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 Thiago Agustin Tirante 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Pedro Martinez 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 Thiago Agustin Tirante 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 Pedro Martinez 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Thiago Agustin Tirante 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Pedro Martinez 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Thiago Agustin Tirante 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 Pedro Martinez 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 Thiago Agustin Tirante 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 Pedro Martinez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 2-4 Thiago Agustin Tirante 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Pedro Martinez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Thiago Agustin Tirante 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Pedro Martinez 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Thiago Agustin Tirante 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Pedro Martinez 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 5-4 → 6-4 Thiago Agustin Tirante 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 Pedro Martinez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 Thiago Agustin Tirante 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Pedro Martinez 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Thiago Agustin Tirante 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Pedro Martinez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 Thiago Agustin Tirante 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Pedro Martinez 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Thiago Agustin Tirante 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Pedro Martinez 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 Thiago Agustin Tirante 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Pedro Martinez 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Thiago Agustin Tirante 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Pedro Martinez 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 4-4 Thiago Agustin Tirante 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 Pedro Martinez 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Thiago Agustin Tirante 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Pedro Martinez 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 2-2 Thiago Agustin Tirante 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 Pedro Martinez 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Thiago Agustin Tirante 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Pedro Martinezvs Thiago Agustin Tirante

Katerina Siniakova vs Dalma Galfi



GS Roland Garros Katerina Siniakova [32] Katerina Siniakova [32] 7 7 Dalma Galfi Dalma Galfi 5 6 Vincitore: Katerina Siniakova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 2*-0 3-0* 4-0* 4*-1 4*-2 5-2* 6-2* 6*-3 6-6 → 7-6 Katerina Siniakova 15-0 30-0 40-0 40-15 5-6 → 6-6 Dalma Galfi 0-15 15-15 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Katerina Siniakova 0-15 0-30 0-40 5-4 → 5-5 Dalma Galfi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Katerina Siniakova 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Dalma Galfi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Katerina Siniakova 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Dalma Galfi 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Katerina Siniakova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Dalma Galfi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Katerina Siniakova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Dalma Galfi 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Katerina Siniakova 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 6-5 → 7-5 Dalma Galfi 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-5 → 6-5 Katerina Siniakova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 Dalma Galfi 15-0 30-0 30-15 40-15 4-4 → 4-5 Katerina Siniakova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Dalma Galfi 0-15 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 Katerina Siniakova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Dalma Galfi 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Katerina Siniakova 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 1-3 Dalma Galfi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 Katerina Siniakova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 Dalma Galfi 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Fabian Marozsan vs Mikhail Kukushkin



GS Roland Garros Fabian Marozsan Fabian Marozsan 6 6 6 Mikhail Kukushkin Mikhail Kukushkin 2 2 3 Vincitore: Fabian Marozsan Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Fabian Marozsan 0-15 15-15 30-15 40-15 5-3 → 6-3 Mikhail Kukushkin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-2 → 5-3 Fabian Marozsan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 Mikhail Kukushkin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Fabian Marozsan 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 Mikhail Kukushkin 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 2-1 → 3-1 Fabian Marozsan 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Mikhail Kukushkin 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Fabian Marozsan 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Mikhail Kukushkin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-2 → 6-2 Fabian Marozsan 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 5-1 → 5-2 Mikhail Kukushkin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-1 → 5-1 Fabian Marozsan 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Mikhail Kukushkin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-1 → 3-1 Fabian Marozsan 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Mikhail Kukushkin 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Fabian Marozsan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 Mikhail Kukushkin 15-0 15-15 15-30 15-40 5-2 → 6-2 Fabian Marozsan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 5-2 Mikhail Kukushkin 0-15 0-30 15-30 15-40 3-2 → 4-2 Fabian Marozsan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-1 → 3-2 Mikhail Kukushkin 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 Fabian Marozsan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 2-1 Mikhail Kukushkin 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Fabian Marozsan 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Olga Danilovic vs Martina Trevisan



GS Roland Garros Olga Danilovic Olga Danilovic 6 6 Martina Trevisan Martina Trevisan 1 2 Vincitore: Olga Danilovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Olga Danilovic 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-2 → 6-2 Martina Trevisan 0-15 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 Olga Danilovic 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Martina Trevisan 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 3-2 Olga Danilovic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Martina Trevisan 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Olga Danilovic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Martina Trevisan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 Olga Danilovic 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-1 → 6-1 Martina Trevisan 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 4-1 → 5-1 Olga Danilovic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 Martina Trevisan 0-15 0-30 0-40 2-1 → 3-1 Olga Danilovic 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Martina Trevisan 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Olga Danilovic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Court 9 – Ore: 11:00

Zhizhen Zhang vs Aleksandar Vukic



GS Roland Garros Zhizhen Zhang Zhizhen Zhang 6 4 6 7 Aleksandar Vukic Aleksandar Vukic 4 6 3 5 Vincitore: Zhizhen Zhang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-5 Zhizhen Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 6-5 → 7-5 Aleksandar Vukic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-5 → 6-5 Zhizhen Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 Aleksandar Vukic 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 Zhizhen Zhang 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Aleksandar Vukic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Zhizhen Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Aleksandar Vukic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Zhizhen Zhang 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Aleksandar Vukic 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Zhizhen Zhang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 Aleksandar Vukic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Zhizhen Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 Aleksandar Vukic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 Zhizhen Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Aleksandar Vukic 0-15 0-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Zhizhen Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Aleksandar Vukic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 Zhizhen Zhang 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Aleksandar Vukic 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Zhizhen Zhang 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Aleksandar Vukic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 4-6 Zhizhen Zhang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Aleksandar Vukic 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Zhizhen Zhang 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 Aleksandar Vukic 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Zhizhen Zhang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 Aleksandar Vukic 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Zhizhen Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 Aleksandar Vukic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 Zhizhen Zhang 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Aleksandar Vukic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-4 → 6-4 Zhizhen Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 Aleksandar Vukic 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Zhizhen Zhang 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 Aleksandar Vukic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Zhizhen Zhang 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Aleksandar Vukic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Zhizhen Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 0-2 → 1-2 Aleksandar Vukic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Zhizhen Zhang 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

Jordan Thompson vs Maximilian Marterer



GS Roland Garros Jordan Thompson Jordan Thompson 3 2 0 Maximilian Marterer Maximilian Marterer 6 6 6 Vincitore: Maximilian Marterer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 0-6 Maximilian Marterer 15-0 30-0 30-15 40-15 0-5 → 0-6 Jordan Thompson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-4 → 0-5 Maximilian Marterer 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-3 → 0-4 Jordan Thompson 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 0-3 Maximilian Marterer 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 0-2 Jordan Thompson 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Maximilian Marterer 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-5 → 2-6 Jordan Thompson 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Maximilian Marterer 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Jordan Thompson 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Maximilian Marterer 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Jordan Thompson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Maximilian Marterer 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 Jordan Thompson 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 Maximilian Marterer 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Jordan Thompson 0-15 0-30 0-40 3-4 → 3-5 Maximilian Marterer 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Jordan Thompson 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 Maximilian Marterer 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Jordan Thompson 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-1 → 2-2 Maximilian Marterer 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 Jordan Thompson 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 Maximilian Marterer 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Xiyu Wang vs Zhuoxuan Bai



GS Roland Garros Xiyu Wang Xiyu Wang 7 6 6 Zhuoxuan Bai Zhuoxuan Bai 5 7 3 Vincitore: Xiyu Wang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Zhuoxuan Bai 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 6-3 Xiyu Wang 0-15 0-30 0-40 15-40 5-2 → 5-3 Zhuoxuan Bai 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-1 → 5-2 Xiyu Wang 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 Zhuoxuan Bai 0-15 0-30 0-40 3-1 → 4-1 Xiyu Wang 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 Zhuoxuan Bai 15-0 15-15 15-30 15-40 1-1 → 2-1 Xiyu Wang 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 Zhuoxuan Bai 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 1-4* 2-4* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 Zhuoxuan Bai 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 Xiyu Wang 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 Zhuoxuan Bai 0-15 0-30 0-40 15-40 4-5 → 5-5 Xiyu Wang 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Zhuoxuan Bai 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 Xiyu Wang 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Zhuoxuan Bai 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Xiyu Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 Zhuoxuan Bai 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Xiyu Wang 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-0 → 2-1 Zhuoxuan Bai 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-0 → 2-0 Xiyu Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 Zhuoxuan Bai 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 6-5 → 7-5 Xiyu Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 6-5 Zhuoxuan Bai 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-5 → 5-5 Xiyu Wang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 4-5 Zhuoxuan Bai 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-5 → 3-5 Xiyu Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 Zhuoxuan Bai 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 Xiyu Wang 0-15 0-30 0-40 1-3 → 1-4 Zhuoxuan Bai 0-15 0-30 0-40 0-3 → 1-3 Xiyu Wang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Zhuoxuan Bai 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 Xiyu Wang 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1

Xinyu Wang vs Jule Niemeier



GS Roland Garros Xinyu Wang Xinyu Wang 0 6 6 Jule Niemeier Jule Niemeier 6 2 4 Vincitore: Xinyu Wang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 Xinyu Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 5-4 → 6-4 Jule Niemeier 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 Xinyu Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Jule Niemeier 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 Xinyu Wang 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Jule Niemeier 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Xinyu Wang 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Jule Niemeier 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 Xinyu Wang 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Jule Niemeier 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 Xinyu Wang 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 Jule Niemeier 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 4-2 → 5-2 Xinyu Wang 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-1 → 4-2 Jule Niemeier 0-15 0-30 0-40 15-40 3-1 → 4-1 Xinyu Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 Jule Niemeier 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 Xinyu Wang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 Jule Niemeier 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 Xinyu Wang 0-15 0-30 0-40 15-40 0-5 → 0-6 Jule Niemeier 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-4 → 0-5 Xinyu Wang 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-3 → 0-4 Jule Niemeier 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 0-3 Xinyu Wang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Jule Niemeier 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Court 12 – Ore: 11:00

Donna Vekic vs Lesia Tsurenko



GS Roland Garros Donna Vekic • Donna Vekic 30 6 Lesia Tsurenko Lesia Tsurenko 15 5 Vincitore: Donna Vekic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Donna Vekic 15-0 15-15 30-15 6-5 Donna Vekic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Lesia Tsurenko 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 Donna Vekic 15-0 15-15 30-15 40-15 3-5 → 4-5 Lesia Tsurenko 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Donna Vekic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 Lesia Tsurenko 0-15 15-15 15-30 15-40 2-3 → 3-3 Donna Vekic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-2 → 2-3 Lesia Tsurenko 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 Donna Vekic 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Lesia Tsurenko 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 Donna Vekic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

Jack Draper vs Jesper De jong



GS Roland Garros Jack Draper Jack Draper 5 4 7 6 3 Jesper De jong Jesper De jong 7 6 6 3 6 Vincitore: Jesper De jong Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 3-6 Jesper De jong 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Jack Draper 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 Jesper De jong 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Jack Draper 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 Jesper De jong 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 Jack Draper 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Jesper De jong 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 Jack Draper 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Jesper De jong 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-3 Jack Draper 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 6-3 Jesper De jong 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Jack Draper 0-15 0-30 15-30 15-40 5-1 → 5-2 Jesper De jong 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 4-1 → 5-1 Jack Draper 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 Jesper De jong 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 Jack Draper 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 Jesper De jong 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 Jack Draper 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* 3*-2 3*-3 4-3* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 Jack Draper 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-6 → 6-6 Jesper De jong 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Jack Draper 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 Jesper De jong 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Jack Draper 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 Jesper De jong 0-15 15-15 15-30 15-40 2-4 → 3-4 Jack Draper 0-15 0-30 15-30 15-40 2-3 → 2-4 Jesper De jong 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 2-3 Jack Draper 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 Jesper De jong 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Jack Draper 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 Jesper De jong 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Jack Draper 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 4-5 → 4-6 Jesper De jong 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Jack Draper 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 4-3 → 4-4 Jesper De jong 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 Jack Draper 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 4-2 Jesper De jong 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 Jack Draper 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Jesper De jong 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Jack Draper 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Jesper De jong 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Jack Draper 0-15 0-30 15-30 15-40 5-6 → 5-7 Jesper De jong 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Jack Draper 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 Jesper De jong 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 Jack Draper 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 Jesper De jong 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 Jack Draper 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 Jesper De jong 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Jack Draper 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Jesper De jong 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 1-2 Jack Draper 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 Jesper De jong 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Tatjana Maria vs Clara Tauson



GS Roland Garros Tatjana Maria Tatjana Maria 2 3 Clara Tauson Clara Tauson 6 6 Vincitore: Clara Tauson Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 Tatjana Maria 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-5 → 3-6 Clara Tauson 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Tatjana Maria 0-15 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Clara Tauson 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Tatjana Maria 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Clara Tauson 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Tatjana Maria 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Clara Tauson 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 Tatjana Maria 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Clara Tauson 0-15 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Tatjana Maria 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Clara Tauson 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-3 → 2-4 Tatjana Maria 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 Clara Tauson 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Tatjana Maria 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-1 → 1-2 Clara Tauson 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Tatjana Maria 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0

Laslo Djere vs Daniel Altmaier



GS Roland Garros Laslo Djere Laslo Djere 6 5 4 7 7 6 Daniel Altmaier Daniel Altmaier 9* 7 6 6 5 6 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 4-7* 4-8* 5*-8 6*-8 6-9* 6-6 Laslo Djere 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 Daniel Altmaier 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 5-6 Laslo Djere 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Daniel Altmaier 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 Laslo Djere 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 Daniel Altmaier 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 Laslo Djere 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 3-3 Daniel Altmaier 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 Laslo Djere 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 2-2 Daniel Altmaier 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Laslo Djere 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Daniel Altmaier 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-5 Laslo Djere 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 Daniel Altmaier 0-15 0-30 0-40 5-5 → 6-5 Laslo Djere 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 5-5 Daniel Altmaier 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 Laslo Djere 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Daniel Altmaier 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Laslo Djere 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 Daniel Altmaier 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 Laslo Djere 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 Daniel Altmaier 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 Laslo Djere 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 Daniel Altmaier 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 6-4* 6*-5 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 Daniel Altmaier 15-0 30-0 40-0 40-15 6-5 → 6-6 Laslo Djere 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 Daniel Altmaier 15-0 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 Laslo Djere 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-4 → 4-5 Daniel Altmaier 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Laslo Djere 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 Daniel Altmaier 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 Laslo Djere 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 3-2 Daniel Altmaier 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Laslo Djere 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Daniel Altmaier 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 Laslo Djere 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Daniel Altmaier 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 Laslo Djere 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 Daniel Altmaier 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 Laslo Djere 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 Daniel Altmaier 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 2-4 Laslo Djere 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 Daniel Altmaier 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-2 → 2-2 Laslo Djere 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Daniel Altmaier 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Laslo Djere 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 Daniel Altmaier 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 Laslo Djere 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 5-5 → 5-6 Daniel Altmaier 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 Laslo Djere 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 Daniel Altmaier 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 Laslo Djere 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 Daniel Altmaier 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Laslo Djere 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 3-2 Daniel Altmaier 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Laslo Djere 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 Daniel Altmaier 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Laslo Djere 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

Court 13 – Ore: 11:00

Nicolas Moreno de alboran vs Brandon Nakashima



GS Roland Garros Nicolas Moreno de alboran Nicolas Moreno de alboran 1 7 3 2 Brandon Nakashima Brandon Nakashima 6 6 6 6 Vincitore: Brandon Nakashima Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 2-6 Brandon Nakashima 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Nicolas Moreno de alboran 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-4 → 2-5 Brandon Nakashima 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 Nicolas Moreno de alboran 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 2-3 Brandon Nakashima 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 Nicolas Moreno de alboran 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 Brandon Nakashima 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 Nicolas Moreno de alboran 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Brandon Nakashima 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 Nicolas Moreno de alboran 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 3-5 Brandon Nakashima 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 Nicolas Moreno de alboran 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-4 → 2-4 Brandon Nakashima 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 Nicolas Moreno de alboran 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 Brandon Nakashima 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Nicolas Moreno de alboran 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 Brandon Nakashima 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 5-4* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 6-6 → 7-6 Brandon Nakashima 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 Nicolas Moreno de alboran 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 Brandon Nakashima 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 Nicolas Moreno de alboran 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-4 → 5-4 Brandon Nakashima 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 Nicolas Moreno de alboran 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-3 → 4-3 Brandon Nakashima 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 Nicolas Moreno de alboran 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 Brandon Nakashima 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 2-2 Nicolas Moreno de alboran 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 Brandon Nakashima 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Nicolas Moreno de alboran 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 Brandon Nakashima 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-5 → 1-6 Nicolas Moreno de alboran 0-15 0-30 0-40 15-40 1-4 → 1-5 Brandon Nakashima 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 Nicolas Moreno de alboran 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 0-3 → 1-3 Brandon Nakashima 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 Nicolas Moreno de alboran 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 Brandon Nakashima 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Jessica Bouzas maneiro vs Jana Fett



GS Roland Garros Jessica Bouzas maneiro Jessica Bouzas maneiro 2 6 5 Jana Fett Jana Fett 6 3 7 Vincitore: Jana Fett Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 Jana Fett 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 5-7 Jessica Bouzas maneiro 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 Jana Fett 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 5-5 Jessica Bouzas maneiro 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 5-4 Jana Fett 0-15 15-15 15-30 15-40 4-3 → 5-3 Jessica Bouzas maneiro 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-2 → 4-3 Jana Fett 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 Jessica Bouzas maneiro 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 4-1 Jana Fett 0-15 0-30 0-40 15-40 2-1 → 3-1 Jessica Bouzas maneiro 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 2-0 → 2-1 Jana Fett 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 2-0 Jessica Bouzas maneiro 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 Jana Fett 0-15 0-30 0-40 5-3 → 6-3 Jessica Bouzas maneiro 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-3 → 5-3 Jana Fett 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 Jessica Bouzas maneiro 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 Jana Fett 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 Jessica Bouzas maneiro 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 Jana Fett 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Jessica Bouzas maneiro 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-0 → 1-1 Jana Fett 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Jessica Bouzas maneiro 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 Jana Fett 0-15 0-30 15-30 15-40 1-5 → 2-5 Jessica Bouzas maneiro 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-5 → 1-5 Jana Fett 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 0-4 → 0-5 Jessica Bouzas maneiro 0-15 0-30 15-30 15-40 0-3 → 0-4 Jana Fett 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 Jessica Bouzas maneiro 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 Jana Fett 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

Alejandro Tabilo vs Zizou Bergs



GS Roland Garros Alejandro Tabilo [24] Alejandro Tabilo [24] 6 6 2 2 Zizou Bergs Zizou Bergs 3 7 6 6 Vincitore: Zizou Bergs Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 2-6 Zizou Bergs 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 2-6 Alejandro Tabilo 0-15 0-30 0-40 15-40 2-4 → 2-5 Zizou Bergs 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-4 → 2-4 Alejandro Tabilo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-3 → 1-4 Zizou Bergs 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 Alejandro Tabilo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Zizou Bergs 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Alejandro Tabilo 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 Zizou Bergs 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 2-6 Alejandro Tabilo 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-5 → 2-5 Zizou Bergs 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 1-5 Alejandro Tabilo 0-15 0-30 15-30 15-40 1-3 → 1-4 Zizou Bergs 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 Alejandro Tabilo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 Zizou Bergs 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Alejandro Tabilo 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 1*-0 1*-1 2-1* 2-2* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 5*-4 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 Alejandro Tabilo 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 6-5 → 6-6 Zizou Bergs 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 5-5 → 6-5 Alejandro Tabilo 15-0 15-15 15-30 15-40 5-4 → 5-5 Zizou Bergs 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 Alejandro Tabilo 0-15 0-30 0-40 5-2 → 5-3 Zizou Bergs 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 Alejandro Tabilo 0-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 Zizou Bergs 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 Alejandro Tabilo 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 Zizou Bergs 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 Alejandro Tabilo 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 Zizou Bergs 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Alejandro Tabilo 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 Zizou Bergs 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 Alejandro Tabilo 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 5-2 Zizou Bergs 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 Alejandro Tabilo 15-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 Zizou Bergs 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-0 → 3-1 Alejandro Tabilo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 Zizou Bergs 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 Alejandro Tabilo 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Katie Volynets vs Aleksandra Krunic