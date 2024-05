Challenger Augsburg, Skopje e Kachreti: I risultati completi con il dettaglio delle Semifinali (LIVE)

CHALLENGER Augsburg (🇩🇪 Germania) – Semifinali, terra battuta

ATP Augsburg Timofey Skatov [1] • Timofey Skatov [1] 40 7 0 Daniel Masur Daniel Masur 40 5 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 T. Skatov 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 df A-40 40-40 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 D. Masur 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 df 6-5 → 7-5 T. Skatov 15-0 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 D. Masur 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 T. Skatov 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-3 → 5-4 D. Masur 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 4-3 → 5-3 T. Skatov 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-3 → 4-3 D. Masur 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 df 3-2 → 3-3 T. Skatov 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 D. Masur 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 T. Skatov 40-0 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 D. Masur 0-15 df 0-30 0-40 0-1 → 1-1 T. Skatov 0-15 0-30 0-40 df 0-0 → 0-1

1. [1] Timofey Skatovvs Daniel Masur

2. [8] Elmer Moller vs Riccardo Bonadio



3. [1] Jakob Schnaitter / Mark Wallner OR [WC] Yannik Kelm / Vincent Marysko vs [4] Michael Geerts / Alex Lawson OR Zvonimir Babic / Hazem Naw



COURT 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Federico Agustin Gomez / Adolfo Daniel Vallejo vs [2] Simon Freund / Johannes Ingildsen



ATP Augsburg Federico Agustin Gomez / Adolfo Daniel Vallejo • Federico Agustin Gomez / Adolfo Daniel Vallejo 0 3 4 Simon Freund / Johannes Ingildsen [2] Simon Freund / Johannes Ingildsen [2] 0 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 F. Agustin Gomez / Daniel Vallejo 4-2 S. Freund / Ingildsen 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 4-1 → 4-2 F. Agustin Gomez / Daniel Vallejo 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 3-1 → 4-1 S. Freund / Ingildsen 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 2-1 → 3-1 F. Agustin Gomez / Daniel Vallejo 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 S. Freund / Ingildsen 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 F. Agustin Gomez / Daniel Vallejo 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 S. Freund / Ingildsen 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 F. Agustin Gomez / Daniel Vallejo 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 S. Freund / Ingildsen 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-4 → 2-5 F. Agustin Gomez / Daniel Vallejo 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 1-4 → 2-4 S. Freund / Ingildsen 0-15 0-30 df 0-40 df 15-40 30-40 40-40 1-3 → 1-4 F. Agustin Gomez / Daniel Vallejo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 S. Freund / Ingildsen 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-1 → 1-2 F. Agustin Gomez / Daniel Vallejo 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 1-0 → 1-1 S. Freund / Ingildsen 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0

2. [4] Michael Geerts / Alex Lawson vs Zvonimir Babic / Hazem Naw



3. [1] Jakob Schnaitter / Mark Wallner vs [WC] Yannik Kelm / Vincent Marysko



4. David Pichler / Michael Vrbensky vs Federico Agustin Gomez / Adolfo Daniel Vallejo OR [2] Simon Freund / Johannes Ingildsen



ATP Kachreti Philip Sekulic [1] Philip Sekulic [1] 6 5 Aleksandre Bakshi Aleksandre Bakshi 7 7 Vincitore: Bakshi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 P. Sekulic 0-15 0-30 0-40 15-40 5-6 → 5-7 A. Bakshi 15-0 30-0 40-0 40-15 5-5 → 5-6 P. Sekulic 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 5-5 A. Bakshi 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 4-4 → 4-5 P. Sekulic 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 A. Bakshi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 P. Sekulic 15-0 30-15 ace 40-15 2-3 → 3-3 A. Bakshi 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-2 → 2-3 P. Sekulic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Bakshi 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-1 → 1-2 P. Sekulic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 A. Bakshi 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* 0-2* 0*-3 0*-4 1-4* 1-5* 1*-6 ace 3-6* 6-6 → 6-7 A. Bakshi 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 P. Sekulic 15-0 30-0 30-15 40-15 5-5 → 6-5 A. Bakshi 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 P. Sekulic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 A. Bakshi 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 4-3 → 4-4 P. Sekulic 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 A. Bakshi 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 P. Sekulic 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 A. Bakshi 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 2-1 → 2-2 P. Sekulic 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 A. Bakshi 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 P. Sekulic 0-15 15-15 ace 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-0 → 1-0

1. [1] Philip Sekulicvs [WC] Aleksandre Bakshi

2. [1] Charles Broom / Ben Jones vs Yanki Erel / Ramkumar Ramanathan



ATP Kachreti Charles Broom / Ben Jones [1] • Charles Broom / Ben Jones [1] 0 4 Yanki Erel / Ramkumar Ramanathan Yanki Erel / Ramkumar Ramanathan 0 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 C. Broom / Jones 4-5 Y. Erel / Ramanathan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-4 → 4-5 C. Broom / Jones 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 Y. Erel / Ramanathan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 3-3 → 3-4 C. Broom / Jones 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 2-3 → 3-3 Y. Erel / Ramanathan 0-40 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-2 → 2-3 C. Broom / Jones 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 Y. Erel / Ramanathan 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 1-1 → 1-2 C. Broom / Jones 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 1-1 Y. Erel / Ramanathan 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Court 3 – Ora italiana: 08:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Robin Bertrand vs [5] Paul Jubb



ATP Kachreti Robin Bertrand Robin Bertrand 3 6 6 Paul Jubb [5] Paul Jubb [5] 6 3 2 Vincitore: Bertrand Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 R. Bertrand 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 P. Jubb 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 R. Bertrand 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 P. Jubb 0-15 0-30 15-30 15-40 3-1 → 4-1 R. Bertrand 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 P. Jubb 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 R. Bertrand 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 P. Jubb 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 R. Bertrand 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 P. Jubb 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 5-2 → 5-3 R. Bertrand 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 5-1 → 5-2 P. Jubb 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-0 → 5-1 R. Bertrand 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 4-0 → 5-0 P. Jubb 0-15 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 R. Bertrand 15-0 30-0 40-0 2-0 → 3-0 P. Jubb 15-0 15-15 15-30 df 15-40 1-0 → 2-0 R. Bertrand 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 P. Jubb 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 3-5 → 3-6 R. Bertrand 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 2-5 → 3-5 P. Jubb 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-4 → 2-5 R. Bertrand 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-4 → 2-4 P. Jubb 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 R. Bertrand 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-3 → 1-3 P. Jubb 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-2 → 0-3 R. Bertrand 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 0-1 → 0-2 P. Jubb 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 0-0 → 0-1

2. Evgeny Karlovskiy / Evgenii Tiurnev vs [2] Finn Reynolds / Rubin Statham



ATP Kachreti Evgeny Karlovskiy / Evgenii Tiurnev • Evgeny Karlovskiy / Evgenii Tiurnev 0 6 1 Finn Reynolds / Rubin Statham [2] Finn Reynolds / Rubin Statham [2] 0 4 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 E. Karlovskiy / Tiurnev 1-2 F. Reynolds / Statham 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 E. Karlovskiy / Tiurnev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 0-1 → 1-1 F. Reynolds / Statham 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 E. Karlovskiy / Tiurnev 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-4 → 6-4 F. Reynolds / Statham 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 4-4 → 5-4 E. Karlovskiy / Tiurnev 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 3-4 → 4-4 F. Reynolds / Statham 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 E. Karlovskiy / Tiurnev 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-3 → 3-3 F. Reynolds / Statham 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 E. Karlovskiy / Tiurnev 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 F. Reynolds / Statham 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 1-2 E. Karlovskiy / Tiurnev 30-0 40-0 0-1 → 1-1 F. Reynolds / Statham 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

CHALLENGER Skopje (🇲🇰 Macedonia del Nord) – Semifinali, terra battuta

ATP Skopje Kamil Majchrzak Kamil Majchrzak 0 0 Ryan Seggerman Ryan Seggerman 0 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 Tiebreak 0-0

1. [Alt] Kamil Majchrzakvs [Q] Ryan Seggerman

2. Gerard Campana Lee vs Joel Schwaerzler



3. Marco Bortolotti / David Pel vs Ryan Seggerman / Patrik Trhac



Court 5 – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Andrew Paulson / Patrik Rikl vs [2] Luis David Martinez / Cristian Rodriguez



