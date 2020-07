Thiem felice di come è andato il suo torneo e su Kyrgios: “Non parlerò più di Nick Kyrgios”

Dominic Thiem, numero tre al mondo, ha promosso un torneo di esibizione a Kitzbuhel la scorsa settimana, che è andato molto bene. C’erano solo 500 spettatori per ogni incontro sulle tribune e sono state seguite tutte le misure di sicurezza del caso.

“E’ un torneo che passerà alla storia e sono molto felice per il successo che ha ottenuto. Ho giocato molto bene a tennis. Quando il circuito ritornerà, credo che la qualità del gioco sarà molto simile a quella che avevamo prima del covid, ma l’atmosfera sarà totalmente diversa. Dobbiamo renderci conto che la nostra vita precedente non tornerà mai più come prima, almeno non così presto”, ha confessato in una dichiarazione alla ‘Kronen Zeitung’.

L’austriaco è stato criticato da Nick Kyrgios dopo aver continuato a competere dopo il contatto con casi positivi di coronavirus, ma non sembra troppo preoccupato dal parere del venticinquenne australiano. “Non parlerò più di Nick Kyrgios. Lui ha un’opinione e io ne ho un’altra completamente diversa. In poche settimane nessuno ricorderà questo e ciò che è stato detto”.