Ultimate Tennis Showdown: Il programma di Sabato 11 Luglio. Non ci sarà Matteo Berrettini che sarà presente però nelle semifinali di domenica

Il campione del mondo junior 2019 Holger Rune tennista della Damimarca si esibirà sabato prossimo per sostituire Matteo Berrettini nell’ultima partita del round-robin del torneo Ultimate Tennis Showdown.

Matteo, infatti, sarà ancora impegnato nell’evento “7” di Thiem. ’

Domenica Berrettini tornerà di nuovo in Francia per competere nella Final Four del torneo UTShowdown.

ESIBIZIONE – UOMINI: UTS Championship (Mondo), cemento – Sabato 12 Luglio

16:00 Moutet C. (Fra) – Rune H. (Den)

17:15 Popyrin Al. (Aus) – Brown D. (Ger)

18:30 Tsitsipas S. (Gre) – Goffin D. (Bel)

21:00 Gasquet R. (Fra) – Paire B. (Fra)

22:15 Lopez F. (Esp) – Benchetrit E. (Fra)