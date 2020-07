Alexander Zverev al terzo test è negativo al coronavirus. Il tedesco darà forfait a Berlino e conferma il periodo di prova con David Ferrer

Alexander Zverev, numero sette del mondo, ha parlato pubblicamente questo mercoledì per la prima volta da quando si è auto-isolato a casa sua due settimane fa dopo aver preso contatto con dei casi positivi di covid-19, ma poi è finito coinvolto in una festa con centinaia di persone. Il ventitreenne tedesco non ne ha parlato, ma ha rivelato i suoi progetti per il prossimo futuro, che dopo tutto non includono più il torneo di esibizione di Berlino in programma tra il 13 e i 19 di questo mese.

“Prima di tutto, ho fatto il mio terzo test covid-19 e sono felice di dirvi che è negativo. Poi avevo intenzione di giocare a Berlino questo mese, ma ho deciso di rimanere a casa [vive a Monaco] invece di partecipare ad eventi tennistici. Ho anche iniziato un periodo di prova con David Ferrer. Non vedo l’ora che il circuito ritorni”, ha rivelato il tedesco.