Novak Djokovic mette in dubbio la sua partecipazione agli US Open: “Non so se ci sarò” e conferma la partecipazione per il Roland Garros, Madrid e Roma

Novak Djokovic, numero uno al mondo e, naturalmente, uno dei contendenti al titolo agli US Open, non ha ancora deciso se parteciperà al primo Grand Slam dopo la ripresa del circuito mondiale. Il serbo 33 enne, che ha contratto il coronavirus durante l’Adria Tour, un torneo che ha organizzato e promosso con tanta passione, non ha ancora preso decisioni sulla stagione americana.

“Non giocherò a Washington, mentre Cincinnati dipenderà dal fatto che si giochi o meno agli US Open. Non so ancora però se ci andrò negli Usa anche se si disputasse lo Slam americano. Quel che è certo è che giocherò il Roland Garros e ho intenzione di andare a Madrid e Roma ”, ha affermato il leader della classifica ATP, che ha anche lasciato la sua opinione sulle nuove classifiche ATP. “Quello che stanno facendo con i punti mi sembra che sia giusto e vada bene”.