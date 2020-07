Dominic Thiem entra nella lotta per la leadership della classifica ATP. L’austriaco giocherà Cincinnati e Us Open (se si disputeranno)

Dominic Thiem, 26 anni, come tutti i tennisti beneficerà delle nuove regole per le classifiche ATP, che permetteranno ai giocatori di accumulare punti dai loro 18 migliori tornei per 22 mesi invece dei soliti 12. Con questo nuovo sistema, Thiem, che è a poco più di 3000 punti dietro Novak Djokovic, il leader mondiale del ranking, non solo ha la possibilità di mantenere i (molti punti) della stagione 2019 – e Indian Wells, che ha vinto – ma ha anche la possibilità di aggiungerne molti in tornei dove l’anno scorso non ha fatto così bene, come Cincinnati, gli US Open e anche Roma.

L’austriaco avrà sempre bisogno che Novak Djokovic (e anche Rafael Nadal, ma soprattutto il serbo) non siano al meglio, ma le sue possibilità matematiche di arrivare in cima alla classifica nel 2020 sono maggiori rispetto al sistema di ranking precedente.

Thiem, che ha gareggiato molto – e bene – in questo post-pandemico, in diversi tornei di esibizione ha già annunciato che tornerà in campo ufficialmente proprio a Cincinnati e agli US Open, eventi che si giocheranno a New York.