Daniil Medvedev primo Big a confermare la partecipazione a Washington e New York

Daniil Medvedev, quinto nella classifica mondiale, ha confermato la sua partecipazione all’ATP 500 di Washington, U.S.A., in programma dal 14 agosto e dove nel 2019 perse solo in finale contro l’australiano Nick Kyrgios.

Medvedev è il primo grande nome confermato per l’evento. Il 24enne russo giocherà anche il Masters 1000 a Cincinnati (dove difende il titolo) e gli US Open, entrambi i tornei si disputeranno a New York.