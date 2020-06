Perugia – ZzzQuil Tennis Tour: Ecco i Tabelloni Principali

Perugia e il grande tennis, un binomio vincente che si fa largo anche in questa particolare stagione grazie allo ZzzQuil Tennis Tour, organizzato da MEF Tennis Events con il supporto della Federazione Italiana Tennis. Sui campi in terra rossa del Tennis Club Perugia, tappa negli ultimi cinque anni del circuito Challenger, va in scena il secondo torneo del tour che è iniziato con i Campionati Italiani Assoluti di Todi. Si resta in Umbria, dunque, per la ripartenza del tennis italiano che adesso apre alla partecipazione straniera.

Gli incroci del tabellone maschile – Se la testa di serie numero 1 del tabellone maschile è il numero 46 ATP Lorenzo Sonego (che affronterà all’esordio il perugino Francesco Passaro), il secondo favorito del seeding viene infatti dalla Spagna: Pablo Andujar, numero 53 del mondo. L’iberico se la vedrà al primo turno con un qualificato, così come il numero 3 Thomas Fabbiano e il numero 4 Lorenzo Giustino. Spagnola anche la quinta testa di serie, Carlos Taberner, avversario al debutto di Andrea Pellegrino. La stellina del tennis azzurro Lorenzo Musetti sfiderà Riccardo Bonadio, mentre due delle wild card, nonché due dei migliori talenti del panorama italiano e non solo, Flavio Cobolli e Matteo Gigante, si affronteranno in uno scintillante derby romano.

I duelli del tabellone femminile – Di nazionalità russa colei che “comanda” il tabellone femminile, Liudmila Samsonova, talento del Piccari&Knapp Tennis Team di Roma. La numero 117 WTA è stata sorteggiata all’esordio contro Camilla Scala, che a Todi è andata vicina ad eliminare la giocatrice della Nazionale di Fed Cup Elisabetta Cocciaretto. Quest’ultima, “Cocci”, testa di serie numero 2, affronterà subito Lucrezia Stefanini. L’argentina Paula Ormaechea, terza forza del seeding, se la vedrà invece con la wild card Aurora Zantedeschi.

Date e programmazione – Si comincia con le qualificazioni: quelle maschili nei giorni 27, 28 e 29 giugno, quelle femminili nei giorni 28, 29, 30 giugno e 1° luglio. Primo turno di main draw maschile in programma dal 29 giugno, primo turno di main draw femminile in programma dal 1° luglio. Lo spettacolo sarà trasmesso in diretta tv sul canale Sky Sport Arena e in streaming sulla pagina Facebook di SuperTennis TV.

Info e dettagli – Per prenotare l’hotel e per avere tutte le informazioni sui servizi dedicati ai giocatori e alle giocatrici, è possibile contattare l’organizzazione al seguente indirizzo: players@meftennisevents.com. Per restare aggiornati su tutte le tappe del tour è possibile seguire i canali social, Facebook e Instagram di @meftennisevents.

Tabellone Principale- Maschile

(1) SONEGO LORENZO – ATP 46

WC PASSARO FRANCESCO – ATP 988

BALZERANI RICCARDO – ATP 525

GRIGELIS LAURYNAS – ATP 507

(8) ARNABOLDI ANDREA – ATP 282

BRANCACCIO RAUL – ATP 383

VANNI LUCA – ATP 493

FONIO GIOVANNI – ATP 554

(4) GIUSTINO LORENZO – ATP 153

q

VAVASSORI ANDREA – ATP 303

BORTOLOTTI MARCO – ATP 534

(5) TABERNER CARLOS – ATP 175

PELLEGRINO ANDREA – ATP 341

ORNAGO FABRIZIO – ATP 413

RONDONI PIETRO – ATP 621

MUSETTI LORENZO – ATP 284

BONADIO RICCARDO – ATP 409

q

(6) MORONI GIAN MARCO – ATP 236

WC COBOLLI FLAVIO – ATP 933

WC GIGANTE MATTEO – ATP 113

q

(3) FABBIANO THOMAS – ATP 147

CREPALDI ERIK – ATP 604

FORTI FRANCESCO – ATP 446

BEGA ALESSANDRO – ATP 353

(7) GALOVIC VIKTOR – ATP 269

CAPECCHI DANIELE – ATP 615

WC NARDI LUCA – ATP 935

Qualificato (2) ANDUJAR-ALBA PABLO – ATP 53

(1) SAMSONOVA LIUDMILA – WTA 117SCALA CAMILLA – WTA 429

WC ROSATELLO CAMILLA – WTA 446

q

(4) CAREGARO MARTINA – WTA 293

BRONZETTI LUCIA – WTA 335

WC PAOLETTI MATILDE – FIT 2.4

TURATI BIANCA – WTA 316

RUBINI STEFANIA RACHEL – WTA 307

q

WC ZANTEDESCHI AURORA – WTA 734

(3) ORMAECHEA PAULA – WTA 264

FERRANDO CRISTIANA – WTA 353

WC BRANCACCIO NURIA – WTA 851

STEFANINI LUCREZIA – WTA 392

(2) COCCIARETTO ELISABETTA – WTA 157