Dominic Thiem sfida l’autoisolamento ed è in finale nella Austrian Tennis Series

Dominic Thiem, uno dei tennisti che ha avuto contatti Grigor Dimitrov e Novak Djokovic nella prima tappa dell’Adria Tour, è stato l’unico tennista a rifiutare l’isolamento volontario dopo che è esplosa l’epidemia di coronavirus nella tappa croata del circuito, in cui non era presente. Thiem ha assicurato ai social network di essere già risultato negativo cinque volte da quando ha avuto contatti i suoi colleghi infetti, quindi da allora ha gareggiato all’Ultimate Tennis Showdown di Nizza e alle Austrian Tennis Series nella periferia di Vienna.

Questo giovedì il numero tre del mondo ha battuto il suo migliore amico Dennis Novak, 85° ATP, per 7-6(8) e 6-4, ed è arrivato in finale, dove ha un appuntamento con il meno quotato David Pichler, numero 483 ATP, che è stata la grande sorpresa di queste settimane in Austria.

