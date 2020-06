Campionati Italiani Assoluti: Il resoconto di giornata con le interviste ed i risultati di oggi

L’esordio delle ragazze e la seconda giornata di incontri maschili: il Day 2 dei Campionati Italiani Assoluti ha infiammato il Tennis Club Todi 1971, che da lunedì 22 giugno sarà anche aperto al pubblico. Match di livello e il tanto atteso agonismo: la manifestazione organizzata da MEF Tennis Events e dalla Federazione Italiana Tennis rispetta le attese da tutti i punti di vista.

Rianna: “Lo stop? Alcuni potrebbero essere maturati” – Lo conferma Umberto Rianna, responsabile over 18 della FIT: “Sto vedendo quello che mi aspettavo. Bisogna evidenziare lo spirito dei ragazzi che non vedevano l’ora di poter giocare, sentivano la mancanza della competizione. Si va al di là dei contenuti tecnici dopo il periodo che tutti abbiamo vissuto. È importante riuscire a riprendere da dove ci eravamo fermati, considerando che alcuni giovani potrebbero essere addirittura maturati in seguito alla situazione paradossale dei mesi scorsi. Speriamo di poter mettere in luce tutte le cose positive che gli atleti stanno mostrando in queste prime giornate di gara”.

Fonio: “Ci mancava molto competere” – Non delude la testa di serie numero 1 delle qualificazioni maschili, Giovanni Fonio, che ha battuto Samuel Vincent Ruggeri con il punteggio di 7-6 6-4: “Non è stato un match facile. Ero avanti 5-2 nel primo set, mi sono un po’ complicato la vita, al tie-break ho annullato un set point e l’ho spuntata. Il secondo parziale è stato leggermente meno combattuto, sono contento di aver portato a casa l’incontro. È bello tornare a provare le sensazioni di un match ufficiale. Ci mancava molto giocare, competere: abbiamo tantissima voglia di stare in campo”. Successo con il brivido per Matteo Arnaldi, che l’ha spuntata su Simone Roncalli per 6-4 2-6 13/11. Bene Francesco Passaro (doppio 6-2 a Gianluca Di Nicola) e Luca Giacomini (6-1 6-0 a Riccardo Di Nocera), avanzano di un soffio anche Marco Mosciatti (1-6 7-6 10/8 ad Andrea Guerrieri) ed Erik Crepaldi (5-7 7-5 12/10 a Stefano D’Agostino).

Chiesa: “Ero tesa ma ce l’ho fatta” – Buon esordio nelle qualificazioni femminili per Enola Chiesa, in vantaggio 6-1 5-1 contro Elisa Camerano prima di chiudere 6-4 il secondo ed ultimo set: “Prima dei Campionati Italiani Assoluti mi sono allenata molto bene, tuttavia una volta entrata in campo ho avvertito la tensione. Per questo ho fatto fatica a chiudere l’incontro, ma alla fine ce l’ho fatta. Se fisicamente molti di noi sono riusciti a tenersi in forma, senza dubbio dobbiamo riabituarci a gestire i momenti delicati dei match”. Denise Valente vince la sfida tra wild card contro Beatrice Ricci per 7-5 3-6 10/5, comodi successi per Aurora Zantedeschi (6-1 6-0 a Giorgia Pinto) e Nuria Brancaccio (6-0 6-2 ad Anna Paradisi).

I risultati di domenica 21 giugno

Andrea Bolla b. Alberto Orso 6-3 6-2Giovanni Fonio b. Samuel Vincent Ruggeri 7-6(7) 6-4Matteo Arnaldi b. Simone Roncalli 6-4 2-6 13/11Davide Pontoglio b. Alessandro Petrone 6-2 6-2Daniele Capecchi b. Gian Marco Ortenzi 6-4 6-0Mattia Frinzi b. Gabriele Noce 7-6(11) 6-4Luca Giacomini b. Riccardo Di Nocera 6-1 6-0Marco Mosciatti b. Andrea Guerrieri 1-6 7-6(1) 10/8Giorgio Ricca b. Andrea Picchione 6-3 6-4Andrea Arnaboldi b. Alessandro Procopio 6-1 6-1Francesco Passaro b. Gianluca Di Nicola 6-2 6-2Erik Crepaldi b. Stefano D’Agostino 5-7 7-5 12/10Marco Miceli b. Alessandro Pecci 6-3 6-3

Primo turno qualificazioni femminili

Nicole Fossa Huergo b. Maria Vittoria Viviani 6-3 6-3

Denise Valente b. Beatrice Ricci 7-5 3-6 10/5

Enola Chiesa b. Elisa Camerano 6-1 6-4

Aurora Zantedeschi b. Giorgia Pinto 6-1 6-0

Nuria Brancaccio b. Anna Paradisi 6-0 6-2