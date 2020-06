Ultimate Tennis Showdown 2020: Vittoria per Matteo Berrettini: Paire non gioca l’ultimo punto (Video)

Terzo successo in quattro partite per Matteo Berrettini che questo pomeriggio ha sconfitto Benoit Paire con il risultato di 18-11 14-12 14-12 18-14 portando in questo modo a casa la partita nel torneo Ultimate Tennis Showdown 2020.

Matteo che ieri aveva perso la sua prima partita nella manifestazione sarà di nuovo in campo sabato prossimo per la quinta giornata.

Da segnalare che Benoit nell’ultimo punto si è proprio fermato come si vede da questo video.