Us Open e Kitzbuhel nella stessa settimana. Arriva la norma “Thiem”

E’ uno dei punti salienti del nuovo calendario per quello che manca al 2020: l’ATP 250 di Kitzbuhel, inizialmente previsto per la settimana dei Giochi Olimpici, ora posticipati, è stato trasferito alla seconda settimana degli US Open. Sono passati più di 30 anni da quando un ATP è stato programmato per la stessa settimana di un torneo del Grande Slam (o Masters 1000), ma le condizioni speciali di questa stagione richiedono un trattamento diverso, offrendo ai primi sconfitti di New York la possibilità di iniziare a preparare la stagione su terra la settimana successiva.

Ma ci sono delle eccezioni: l’ATP Tour ha riferito questo mercoledì che ai primi 10 giocatori è vietato giocare a Kitzbuhel a meno che non abbiano gareggiato e siano già stati eliminati in uno dei primi tre turni degli US Open. In altre parole, nessun top 10 può saltare gli US Open per giocare a Kitzbuhel.

Ricordiamo che Dominic Thiem, numero tre del mondo e campione a Kitzbuhel, ha un contratto per questo torneo di casa e l’evento è organizzato anche dal suo manager. Tuttavia, questa regola gli impedisce di dare forfait gli US Open con il pretesto di giocare a questo evento. Potrà farlo solo se se andrà male a New York. Lo stesso vale per qualsiasi altro tennista che voglia giocare in Austria a partire dal 7 settembre.