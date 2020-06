Campionati Italiani Assoluti: Nardi, Cobolli, Maestrelli e Darderi ricevono la wild card per il main draw

La Federazione Italiana Tennis ha reso noti i nomi dei quattro giocatori che potranno beneficiare di una wild card per il tabellone principale dei Campionati Italiani Assoluti, in programma la prossima settimana sui campi in terra battuta del TC Todi. Il responsabile Filippo Volandri ha deciso di assegnare gli inviti per il main draw a Luca Nardi, Flavio Cobolli, Francesco Maestrelli e Luciano Darderi: tutti e quattro, inizialmente, sarebbero dovuti partire dal tabellone di qualificazione.

Proprio nel torneo cadetto, visto il “salto” dei quattro giovani azzurri nel tabellone principale, fanno dunque il loro accesso diretto Leonardo Taddia, Stefano Baldoni, Biagio Gramaticopolo e Alessandro Pecci.