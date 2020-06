MEF Tennis Tour: La prima tappa saranno i campionati italiani poi i tornei saranno aperti anche agli stranieri. Ecco il format del torneo

Il MEF Tennis Tour è un circuito di tornei per giocatori e giocatrici professionisti, nato dopo il coronavirus, che si svolge in Italia e prevede un minimo di tre tappe. La prima tappa (Campionati Italiani Assoluti) è riservata ai soli giocatori italiani, mentre le successive sono aperte agli stranieri.

Uno degli obiettivi del tour è quello di far ritrovare ai tennisti la continuità agonistica persa negli ultimi mesi e regalare agli appassionati uno spettacolo senza precedenti, nel pieno rispetto delle norme igientico-sanitarie. Un circuito ad iscrizione e non tornei di esibizione, per dare la possibilità a tutti i professionisti di competere.

Il regolamento prevede la partecipazione di 32 giocatori e 16 giocatrici, selezionati in base alla migliore classifica ATP/WTA. Per ciascuna tappa saranno definiti eventuali turni di qualificazione. Il tabellone è ad eliminazione diretta e le partite si disputano al meglio di 3 set con super tie-break fino ai quarti. Sono previsti per tutte le tappe gli standard e i servizi dei tornei internazionali, inclusi montepremi e ospitalità.