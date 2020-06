UTS: Auger-Aliassime è infortunato e viene sostituito da Feliciano López

The Ultimate Tennis Showdown ha avuto un cambiamento dell’ultimo minuto nella lista dei giocatori.

L’evento è organizzato dall’accademia di Patrick Mouratoglou dove si allena anche Felix Auger-Aliassime.

In effetti, nelle ultime ore si è saputo che proprio Felix Auger-Aliassime è stato costretto a rinunciare a causa di un infortunio e che l’attuale direttore del Masters 1000 di Madrid, Feliciano López, è stato chiamato a sostituirlo in quello che sarà un “ritorno” dello spagnolo ai tornei, anche se in un evento di esibizione.