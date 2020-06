Federer ritornerà solo nel 2021: Toni Nadal “E’ una brutta notizia, ci piacerebbe vederlo giocare per tutta la vita”

Lo zio ed ex allenatore di Rafael Nadal, Toni Nadal, ha rilasciato un’intervista a Movistar TV + dove ha reagito alla notizia che ha sorpreso un po’ tutti questo mercoledì quella che Roger Federer tornerà a giocare solo nel 2021.

“Pensavo che questo tempo di pausa per colpa della pandemia avrebbe fatto bene a Federer per riprendersi. E’ una brutta notizia, ci piacerebbe vederlo giocare per tutta la vita, ma non credo che questo significhi che si ritirerà”.

Toni Nadal ha anche criticato, la Spagna, per la non omogeinità della ripresa che ha avvantaggiato alcuni tennisti che sono stati in grado di iniziare gli allenamenti prima di Rafa Nadal:

“Non capisco le decisioni che hanno reso gli allenamenti impossibili per mio nipote. Per quanto riguarda la questione del ritorno del calcio e del tennis che non torna, capisco perché il calcio è più facile da controllare”, ha detto.