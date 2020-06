Risultati e Incontri di Esibizione (09 Giugno 2020)

Questi i risultati di tutti gli incontri di esibizione disputati oggi. I punteggi si riferiscono ai set.

09 Giugno

ESIBIZIONE – UOMINI: DTB German Pro Series (Germania), terra battuta

10:00Masur D. (Ger) – Krawietz K. (Ger) -:-

10:00Rosenkranz M. (Ger) – Heller P. (Ger) -:-

11:30Bachinger M. (Ger) – Simon T. (Ger) -:-

11:30Lenz J. (Ger) – Wehnelt K. (Ger) -:-

14:00Gojowczyk P. (Ger) – Welte M. (Ger) -:-

14:00Struff J-L. (Ger) – Sanchez Martinez B. (Ger) -:-

15:30Hanfmann Y. (Ger) – Rehberg M. H. (Ger) -:-

15:30Otte O. (Ger) – Wiskandt M. (Ger) -:-

ESIBIZIONE – UOMINI: International Tennis Series (Mondo), cemento

00:10Okungbowa C. (Usa) – Lapides S. (Usa) 0:2

01:55RinviataCarnevale-Miino T. (Ita) – Lapides S. (Usa) -:-

14:00Mercier T. (Usa) – Tabilo A. (Chi) -:-

15:20Mercier T. (Usa) – Ore J. A. (Usa) -:-

16:40Reese H. (Usa) – Bernard J. (Usa) -:-

18:00Tabilo A. (Chi) – Ore J. A. (Usa) -:-

19:20Cullimore K. (Usa) – Bernard J. (Usa) -:-

20:40Cullimore K. (Usa) – Reese H. (Usa) -:-

ESIBIZIONE – UOMINI: MatchPlay 120 (USA), cemento

23:05Blanch U. (Usa) – Cid Subervi R. (Dom) 2:0

00:05Escobedo E. (Usa) – Svajda Z. (Usa) 2:1

02:15Giron M. (Usa) – Johnson S. (Usa) 2:0

18:00Sandgren T. (Usa) – Torpegaard M. (Den) -:-

ESIBIZIONE – UOMINI: Others matches (Mondo)

23:00Altamirano C. (Usa) – Langmo C. (Usa) 1:2

00:15Popko D. (Kaz) – El Mihdawy A. (Usa) 2:0

02:30Laska A. (Blr) – Riman E. (Blr) 2:0

03:30Biaskosty E. (Blr) – Golinko A. (Blr) 0:2

05:20Afanasenko A. (Blr) – Raitsov V. (Blr) 2:0

Set 2Tsvetkov K. (Blr) – Gest Y. (Blr) 1:0 (6:4,5:4)

Set 3Bogdanov M. (Rus) – Kurmaev M. (Rus) 2:0 (6:2,6:2,5:2)

Set 3Migachev O. (Rus) – Ronjin P. (Rus) 0:2 (4:6,4:6,2:1)

Set 2Sharlay S. (Blr) – Riman E. (Blr) 1:0 (6:4,3:2)

Set 2Verich K. (Ukr) – Poplavsky V. (Ukr) 1:0 (6:4,3:3)

Set 2Vlasiuk O. (Ukr) – Lymar D. (Ukr) 0:1 (2:6,5:2)

08:15Raitsov V. (Blr) – Lavrentiev R. (Blr) -:-

09:00Diez S. (Can) – Pla Malfeito J. (Esp) -:-

09:00Kolasinski F. (Pol) – Wozniak M. (Pol) -:-

09:00Mashtakov N. (Ukr) – Prihodko O. (Ukr) -:-

09:00Mladenov A. (Bul) – Kanev G. (Bul) -:-

10:00Giustino L. (Ita) – Martos Gornes S. (Esp) -:-

10:30Todorov D. (Bul) – Ganchev I. (Bul) -:-

10:30Wojcik Y. (Sui) – Mikula M. (Pol) -:-

11:00Bezrukov I. (Rus) – Golovin A. (Blr) -:-

11:00Krutykh O. (Ukr) – Deviatiarov M. (Ukr) -:-

11:00Lavrentiev R. (Blr) – Tsvetkov K. (Blr) -:-

11:00Vilella M. M. (Esp) – Slobodchikov R. (Rus) -:-

12:00Galka J. (Pol) – Gajewski K. (Pol) -:-

12:00Yordanov Y. (Bul) – Mikhailov M. (Rus) -:-

12:00Zapata Miralles B. (Esp) – Pla Malfeito J. (Esp) -:-

12:30Ovchinnikov V. (Rus) – Lutkovskii R. (Rus) -:-

13:00Diez S. (Can) – Martin Tiffon P. (Esp) -:-

13:00Orlov V. (Ukr) – Bielinskyi V. (Ukr) -:-

13:30Avzhiev D. (Bul) – Shketrov L. (Bul) -:-

14:00Ilyukhin D. (Rus) – Mokrousov M. (Rus) -:-

14:00Kolasinski F. (Pol) – Mikula M. (Pol) -:-

14:00Vilella M. M. (Esp) – Martos Gornes S. (Esp) -:-

15:00Manafov V. (Ukr) – Shumeiko P. (Ukr) -:-

15:00Sevov R. (Bul) – Mirchev R. (Rus) -:-

15:30Golovin A. (Blr) – Shurygin R. (Rus) -:-

15:30Wojcik Y. (Sui) – Galka J. (Pol) -:-

16:30Tanev I. (Bul) – Slavov G. (Bul) -:-

16:45Wozniak M. (Pol) – Gajewski K. (Pol) -:-

17:00Mokrousov M. (Rus) – Abazov A. (Rus) -:-

18:30Saplin K. (Rus) – Lutkovskii S. (Rus) -:-

20:00Komarov K. (Rus) – Lutkovskii R. (Rus) -:-

ESIBIZIONE – UOMINI: Pro Series (Austria), terra battuta

09:00Novak D. (Aut) – Hampel L. (Aut) -:-

10:20Oswald P. (Aut) – Kopp S. (Aut) -:-

11:40Ofner S. (Aut) – Pichler D. (Aut) -:-

13:00Miedler L. (Aut) – Neumayer L. (Aut) -:-

14:20Trinker J. (Aut) – Erler A. (Aut) -:-

ESIBIZIONE – UOMINI: TSS Tour (Serbia), terra battuta

10:00Krstin P. (Srb) – Daljev P. (Srb) -:-

10:00Miladinovic M. (Srb) – Malesevic N. (Bih) -:-

11:00Dzumhur D. (Bih) – Petrovic L. (Gbr) -:-

11:00Teodorovic P. (Srb) – Zekic M. (Srb) -:-

12:30Cacic N. (Srb) – Milojevic N. (Srb) -:-

12:30Vanshelboim E. (Ukr) – Macura M. (Srb) -:-

14:30Butulija B. (Srb) – Petrovic D. (Srb) -:-

16:00Topo M. (Srb) – Gomez-Herrera C. (Esp) -:-

ESIBIZIONE – DONNE: MatchPlay 120 (USA), cemento

18:00Fernandez L. A. (Can) – Rogers S. (Usa) 0:1

20:00Dolehide C. (Usa) – Osuigwe W. (Usa) -:-

ESIBIZIONE – DONNE: Others matches (Mondo)

23:30Nefedova A. (Usa) – Sewing S. (Usa) 2:0

23:50Livianu J. (Usa) – Ivanova D. (Usa) 2:0

00:15Jovic J. (Srb) – Van Nguyen C. (Usa) 2:0

00:45Kalieva E. (Usa) – Gamiz A. (Ven) 1:2

01:10Lepchenko V. (Usa) – Halbauer E. (Usa) 2:0

01:20Mendez S. (Aus) – Clousing K. (Usa) 2:0

09:30Lebedeva A. (Blr) – Starovoitova D. (Blr) -:-

13:00Vasilyeva V. (Rus) – Lebedeva A. (Blr) -:-