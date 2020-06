Ultimate Tennis Showdown: Regolamento e calendario. Si parte subito il 13 giugno con Matteo Berrettini che sfiderà David Goffin

Patrick Mouratoglou ha comunicato le date del suo torneo. L’Ultimate Tennis Showdown, una sorta di campionato che si terrà presso la sua accademia nel sud della Francia, ha visto le sue date confermate questo lunedì, con la promessa di incontri di lusso già da questo sabato 13 giugno. Dieci giocatori di punta si affronteranno in un formato Round Robin per 9 turni, con i primi due classificati che avanzeranno direttamente alle semifinali e i successivi quattro ai ‘quarti’.

Il format della competizione promette di essere “assolutamente innovativo”, il coaching sarà consentito e il codice di condotta degli arbitri sarà più flessibile rispetto al normale circuito.

1° Giornata (13 giugno)

David Goffin vs Matteo Berrettini

Stefanos Tsitsipas vs Richard Gasquet

Dustin Brown vs Benoit Paire

Felix Auger Aliassime vs Alexei Popyrin

Daniil Medvedev (giocatore da confermare) vs Lucas Pouille

2° giornata (14 giugno)

3° giornata (20 giugno)

4° giornata (21 giugno)

5° giornata (27 giugno)

6° giornata (28 giugno)

7° giornata (4 luglio)

8° giornata (5 luglio)

9° giornata (11 luglio)

Giorno delle finali (12 luglio)