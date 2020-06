Dominic Thiem sconfitto da Sebastian Ofner nel torneo Austrian Pro Series (Video)

Dominic Thiem, numero tre nella classifica mondiale e per molti il miglior giocatore su terra oggi dopo Rafael Nadal, ha subito la sua prima sconfitta in sette partite nella Lega Tennis Austriaca, che riunisce i migliori giocatori del paese da tre settimane.

In una partita per definire solo l’ordine delle teste di serie nella fase finale della competizione – in cui gli otto migliori giocatori verranno inseriti in due gruppi – Thiem ha perso contro il suo buon amico Sebastian Ofner, numero 163 ATP, per 7-6(4), 6-7(2) e 6-4, dopo quasi tre ore di battaglia.