Guy Forger fiducioso sulla ripresa del circuito: “Ci saranno altri tornei prima del Roland Garros” e poi parla dei Big Three

Guy Forget, direttore del Roland Garros, ha parlato con Mats Wilander e Justine Henin nel programma Tennis Legends e sostiene che i Big Three rimarranno ancora ai vertici una volta ritornato il tennis.

“Sono molto fiducioso che ci saranno alcuni tornei prima del Roland Garros e penso che questo sia positivo per lo sport e ottimo per i giocatori. Quando il Tour tornerà nuovamente, penso che i tennisti con più esperienza rimarranno in vetta. Quando sei più giovane, devi allenarti per quattro, cinque ore per guadagnare il ritmo. Nel caso di Federer, Nadal e Djokovic sono in grado di essere già presenti nei grandi momenti grazie alla loro esperienza e possono allenarsi meno ”.

Guy Forget parla più approfonditamente anche di Roger Federer, Novak Djokovic e Rafael Nadal:

“Penso che stiano andando molto bene negli ultimi anni e anche in questa prima parte della stagione prima della sospensione. Novak è stato ad un livello incredibile. Roger Federer, quando stava bene, stava giocando al suo meglio e Rafa sembra un giovane che si trova per la prima volta sui campi esprimendo tutta la sua felicità”.