Coronavirus: Tsitsipas annuncia che aiuterà i tennisti fuori dai primi 100 che sono in difficoltà

Il tennista greco Stefanos Tsitsipas, numero sei al mondo, ha parlato recentement nel programma Tennis Majors in cui ha toccato punti importanti come la mancanza di motivazione ad allenarsi in questo momento senza tennis.

“Mi sono allenato ogni giorno. A volte è difficile trovare le motivazioni, mentalmente è molto difficile perchè non ci sono obiettivi e mi capita che non voglio nemmeno giocare, ma alla fine lo faccio”.

Tsitsipas ha anche annunciato che aiuterà i giocatori di tennis che sono fuori tra i primi 100 e che non hanno entrate e sono in difficoltà a causa del coronavirus.

“Patrick ed io (Mouratoglou) abbiamo deciso di creare un fondo per aiutare i tennisti in difficoltà che sono fuori tra i primi 100 e sono fermi durante questa crisi creata dal coronavirus. L’aiuto sarà finanziario ed ha avuto già diversi riscontri perché abbiamo aiutato molto nelle ultime settimane” – dichiara il greco.