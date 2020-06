Roland Garros: Demolito il vecchio campo n.1

La demolizione del Court 1, uno dei campi da tennis più importanti al mondo, è stata completata. Per decenni, terzo campo per importanza del Roland Garros, è stato demolito perché si trova in un’area del complesso che è fondamentale nella nuova riforma. Verrà costruita una nuova piazza che consentirà una migliore circolazione.

Nel 2019 è stato aperto un nuovo stadio, che è diventato il terzo più grande, con oltre 3 mila posti a sedere. Nel 2020, al torneo farà debutto il nuovo tetto rimovibile dello Stade Philipp Chatrier, nonché un’illuminazione artificiale nei 12 maggiori campi di gioco.