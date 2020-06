Roger Federer invitato per disputare un torneo di esibizione su erba

Ci sono molte voci autorevoli nel mondo del tennis che mostrano preoccupazione per le parole di Roger Federer in cui ha dichiarato di non allenarsi perchè non vede il circuito riprendere in tempi brevi.

Gli organizzatori di un torneo di esibizione che si disputerà a Berlino dal 13 al 19 luglio, dove saranno protagonisti alcuni dei migliori giocatori al mondo hanno dichiarato: “Chiederemo a Roger Federer di giocare qui, sarebbe incredibile se potesse essere presente”, affermano gli organizzatori del torneo che si disputerà su erba.