Nuovo Look per Benoit Paire

Benoit Paire, numero 22 ATP, ha nuovamente sorpreso tutti questo fine settimana sui social network, rivelando il suo nuovo look, in stile pantera rosa. Il suo post han ricevuto molti commenti dai suoi colleghi, con il suo grande amico Stan Wawrinka che non ha risparmiato elogi. “Fai del tuo meglio per diventare brutto ma non ci riesci”, ha scherzato l’ex top 3 del mondo.

Anche Pablo Andujar, che nel 2019 ha disputato due finali contro Paire (vinto a Marbella ma perso a Marrakech), non è rimasto in silenzio: ” Il ragazzo sta cercando di diventare brutto ma non può succedere”.