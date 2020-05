Gael Monfils e Jo Wilfried Tsonga parlano della storica sconfitta di Nadal al Roland Garros contro Soderling: ““Rafa non l’ha mai rivelato e non lo dirà mai perché non trova scuse, ma la verità è che era malato durante quell’incontro”

Gael Monfils e Jo-Wilfried Tsonga, due dei migliori giocatori francesi degli ultimi 15 anni, hanno conversato lunedì in un diretta sul social network “Twitch”, dove hanno parlato di alcuni temi del passato e del presente del tennis mondiale. Uno dei temi è stata la prima sconfitta della carriera di Rafael Nadal al Roland Garros, negli ottavi di finale dell’edizione 2009 contro lo svedese Robin Soderling.

“Rafa non l’ha mai rivelato e non lo dirà mai perché non trova scuse, ma la verità è che era malato durante quell’incontro. Negli spogliatoi sapevamo tutti che aveva infiammazione alla gola e che non era nelle migliori condizioni. Djokovic è un mostro fisico, ma Nadal.. nessuno può immaginare cosa significa prendere una palla con lui sulla terra”, ha detto Monfils.

https://www.youtube.com/watch?v=l6Dz3kShwrQ&feature=emb_title