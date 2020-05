E’ morto Ashley Cooper. Ha vinto in carriera 4 tornei dello Slam e tre nello stesso anno

Ashley Cooper è deceduto all’età di 83 anni. L’australiano ha conquistato nella sua carriera quattro titoli del Grande Slam – due Australian Open, un US Open e una volta Wimbledon – vincendoli tutti e tre nel 1958. L’impresa ha permesso a Cooper di diventare uno dei dieci giocatori della storia a raggiungere questo risultato. Per quanto riguarda il Roland Garros invece, è stato eliminato per tre volte in semifinale.

Nella sua personale bacheca ia leggenda di Melbourne può annoverare anche due vittorie della Coppa Davis nel 1956 e nel 1957. Nel 1991 è stato inoltre inserito nella International Tennis Hall of Fame.