Lucas Pouille comprende Dominic Thiem ma darà una mano ai tennisti in difficoltà: “ci sono giocatori che fanno sforzi incredibili per raggiungere la cima e poi non ci riescono . Ma è chiaro che altri non si sforzano abbastanza, né vogliono farlo”

Lucas Pouille, ex top 10 mondiale e uno dei più importanti tennisti francesi in attività, ha dichiarato di comprendere la posizione di Dominic Thiem sul supporto del fondo giocatori proposto da Novak Djokovic ai migliori tennisti. Al francese è stato chiesto di offrire $ 5.000 (a Thiem sono stati chiesti $ 30.000) e dice che li aiuterà, anche se alcuni colleghi non lo meritano.

“Certo, ci vuole unità, ma sono vicino a ciò che sente Dominic Thiem. Sono pronto ad aiutare, perché ci sono giocatori che fanno sforzi incredibili per raggiungere la cima e poi non ci riescono . Ma è chiaro che altri non si sforzano abbastanza, né vogliono farlo. Ma, poiché non voglio generalizzare, se mi chiedono del denaro io darò il mio contributo”.

Pouille è preoccupato per la situazione che deve affrontare il tennis. “Sono stato tra i primi 25 per molti anni, e questo rende la situazione più tranquilla rispetto ad un giocatore che è 200esimo. Ma ci sono persone che stanno peggio di qualsiasi tennista. L’economia è debole e il tennis non fa eccezione. So che ci sono molti tornei che stanno pensando di uscire. Ora è il momento di fare affidamento sull’ ATP e sulle sue risorse. Dobbiamo rimanere uniti “.