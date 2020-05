Nick Kyrgios scatenato e sfida i Big Three

Nick Kyrgios è stato in diretta questo sabato con Andy Murray e ha lanciato alcune dichiarazioni controverse su Novak Djokovic, Stefanos Tsitsipas o Alexander Zverev, ma non sembra volersi fermarsi qui! Il 25enne australiano ha sfidato qualsiasi “membro” dei Big Three a una diretta su Instagram, con la condizione che siano “onesti”.

Avrà una risposta positiva? Abbiamo molti dubbi a riguardo …