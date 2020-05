Emergenza Coronavirus – La Ripartenza: L’Australia usa un protocollo molto rigido

L’Australia, sede del primo Grande Slam dell’anno, ha adottato alcuni protocolli di sicurezza molto rigidi per riportare il tennis al post-confinamento. La maggior parte delle linee guida sono simili a quelle di paesi come Stati Uniti, Regno Unito, Italia, Spagna, Germania, nessun contatto fisico e nessun oggetto personale o palla.

In Australia, tuttavia, ci sono alcune differenze: gli atleti devono mantenere una distanza minima di almeno un metro e mezzo. In altri paesi, la raccomandazione è che la procedura venga eseguita con ciascun atleta che vada dal lato opposto della rete in modo da non avere un contatto.

Sono ammesse solo due persone in campo e quel numero include un possibile allenatore. Inoltre, quando viene lasciato il campo, ci sarà un intervallo di 15 minuti per pulire i locali prima che lo spazio venga riutilizzato da altri giocatori.