Eugenie Bouchard da record! 85 mila dollari per passare una giornata con lei

L’asta lanciata da Eugenie Bouchard il mese scorso si è chiusa nella giornata di oggi ed è stata sicuramente una buona idea per aiutare chi ne ha più bisogno.

Un fan ha deciso di pagare 85 mila dollari per trascorrere una giornata con lei e per avere il diritto ad un’esperienza unica come vedere un incontro nel suo Box con il suo team e poi cenare insieme con l’ex top 5 del mondo.

La base di offerta per l’asta, il cui denaro è destinato ad aiutare un ospedale negli Stati Uniti, era di 2.500 dollari e ci sono state 37 persone che hanno effettuato delle offerte.

Il video che annunciava l’iniziativa