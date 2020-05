Sílvia Soler Espinosa si ritira

Sílvia Soler Espinosa, ex numero 54 della classifica WTA e con più di 400 vittorie nella sua carriera da professionista, ha annunciato questo venerdì il suo ritiro dal tennis, in piena quarantena, sebbene in realtà non giocava da 10 mesi dal momento in cui il circuito è stato sospeso per la prima volta per la pandemia di coronavirus.

La 32enne, che è stata anche in top 40 nel doppio, dove ha vinto il titolo di New Haven nel 2014 (in singolare ha ceduto in entrambe le finali disputate) ha perso la speranza di dire addio al tennis in campo e ha lasciato un messaggio d’addio molto emozionante sui social network.