Nick Bollettieri ricoverato in ospedale dopo esser collassato in campo

Arriva una brutta notizia dagli USA. Tennis Channel riporta che mercoledì scorso lo storico “guru” del tennis statunitense Nick Bollettieri ha avuto un malore mentre stava dando una lezione in campo, collassando letteralmente. La notizia è stata diffusa da Jimmy Arias, ex giocatore e talento USA lanciato proprio da Bollettieri negli anni ’80, oggi dirigente della Academy fondata dal Nick in Florida e di proprietà del colosso IMG.

“Nick ha 88 anni, ma ogni giorno sta in campo a dare lezioni, come sempre ha fatto in vita sua” ha dichiarato Arias, “durante una di queste lezioni lo scorso mercoledì si è sentito male, è stato necessario portarlo in ospedale”.

“Mi ha chiamato dall’ospedale per rassicurarmi, ieri era di ottimo umore, tranne per il fatto che è un “ragazzo” che non è mai voluto andare dal dottore…”, ha rivelato Arias. “Si rifiuta di andare dal dottore, ha paura degli aghi. Mi ha detto a telefono ‘Jimmy, mi hanno bloccato per 18 volte!’, voleva andarsene subito! Ora si sente meglio per fortuna”.

Sembra che il malore che ha colpito Bollettieri sia un’infezione renale, ma fortunatamente la situazione è migliorata rapidamente, e potrebbe lasciare l’ospedale già oggi o nel weekend.

“Sono stato in campo con Nick poche settimane fa, lui è sempre lo stesso, come quando io ero un ragazzo e giocavamo con le ultime racchette di legno, non ha mai perso il suo spirito”.

Marco Mazzoni