Dijana Djokovic parla dei debiti per far giocare Novak e attacca Roger Federer

La madre di Novak Djokovic, Dijana Djokovic, ha rilasciato un’intervista al quotidiano svizzero Blick dove ha lasciato dure critiche al rivale di Nole Roger Federer e ricorda le difficoltà che hanno avuto al’inizio della carriera di suo figlio.

“Srjdan (il padre di Djokovic) prese in prestito del denaro da persone che avevano attività illegali. Volevano indietro quei soldi e, per pagare i debiti, abbiamo preso in prestito denaro da altre persone. Più velocemente volevano i soldi e più ci esercitavano pressione. Srjdan bussò a molte porte per trovare uno sponsor. Chiese a loro se qualcuno volesse investire su Novak, ma la gente non voleva saperne. È un peccato per loro, avrebbero potuto raccoglierne milioni di euro oggi”.

La madre della tennista serba ricorda anche l’epica finale del torneo di Wimbledon 2019 tra Federer e Djokovic: “L’incontro con Roger a Wimbledon è stato difficilissimo. Allo stadio tutti applaudivano Federer e noi eravamo solo in cinque ad appoggiare Novak. Non è piacevole dire che Federer mi ha infastidito, ma è vero. Mi dava fastidio perché Federer è un po ‘arrogante. Quando ha avuto quei due match point, mi sono aggrappata alla mia croce, che è un amuleto che indosso e che mi salva nei momenti difficili. Mi sono detta: “Nole, ce la farai. L’hai fatto molte volte. Puoi farlo di nuovo ». Ed è accaduto questo. Dio lo ha salvato. Anche Novak crede in lui. Ti senti protetto da lui “, ha dichiarato la madre di Novak.