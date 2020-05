I tennisti che hanno vinto uno Slam ma non sono mai diventati n.1 del mondo

Il tennis femminile è noto da alcuni decenni per la produzione di una serie di leader che non hanno però mai vinto titoli del Grand Slam: Jelena Jankovic, Dinara Safina e Karolina Pliskova sono solo alcune. Nel tennis maschile, l’unico leader ATP che non ha mai vinto un Grand Slam è stato Marcelo Ríos.

Al contrario, ci sono molti altri casi, 25 campioni maschili del Grand Slam che non hanno raggiunto mai la cima della classifica mondiale. Alcuni di loro non ci sono andati nemmeno vicini,

70

Jan Kodes

Arthur Ashe

Manuel Orantes

Mark Edmonson

Adriano Panatta

Roscoe Tanner

Vitas Gerulaitis

Guillermo Vilas

Brian Teacher

80

Johan Kriek

Yannick Noah

Pat Cash

Michael Chang

Andrés Gómez

90

Michael Stich

Sergi Bruguera

Richard Krajicek

Petr Korda

2000

Goran Ivanisevic

Albert Costa

Thomas Johansson

Gastón Gaudio

Juan Martín Del Potro

2010

Marin Cilic

Stan Wawrinka