Sondaggio LiveTennis – La miglior tennista italiana: Bilardo ok col brivido, avanti Errani e Paolini

Si è allineato al terzo turno il tabellone femminile del torneo che ci permetterà di eleggere la miglior tennista italiana secondo i lettori di LiveTennis. Sondaggio piuttosto equilibrato tra Federica Bilardo e Stefania Rubini, la giovane palermitana ha avuto la meglio per appena sei voti (149 a 143); avanzano alla fase successiva Martina Di Giuseppe e Sara Errani, ok anche Camilla Scala e Jasmine Paolini, seconda testa di serie.

SECONDO TURNO

Federica BILARDO vs (9) Stefania RUBINI 149-143 (51%-49%)

Nuria BRANCACCIO vs (16) Camilla SCALA 94-148 (38.8%-61.2%)

(12) Lucia BRONZETTI vs Anastasia GRYMALSKA 99-144 (40.7%-59.3%)

Martina SPIGARELLI vs (7) Martina DI GIUSEPPE 19-226 (7.8%-92.2%)

Dalila SPITERI vs (10) Jessica PIERI 29-237 (10.9%-89.1%)

(11) Bianca TURATI vs Federica ROSSI 173-70 (71.2%-28.8%)

Marion VIERTLER vs (6) Sara ERRANI 53-201 (20.9%-79.1%)

Giorgia MARCHETTI vs (2) Jasmine PAOLINI 19-241 (7.3%-92.7%)