Rafael Nadal sulla possibile vaccinazione nel circuito: ” Se saremo costretti a vaccinarci, Djokovic dovrà essere vaccinato, se vuole continuare a giocare a tennis”

Rafael Nadal ha parlato della possibilità che i tennisti siano costretti a vaccinarsi contro il covid-19.

Ricordiamo che Novak Djokovic è contro la vaccinazione.

“Ognuno è libero di fare quello che vuole e io non sono nessuno per chiedere qualcosa a qualcuno, ma tutti noi dovremmo rispettare le regole che ci saranno nel circuito. Se saremo costretti a vaccinarci, Djokovic dovrà essere vaccinato, se vuole continuare a giocare a tennis. Se l’ATP o l’ITF ci obbligheranno, dovremo farlo. Dobbiamo seguire le regole”.

Il tennista spagnolo ha anche parlato del riflesso che potrà avere questo stop forzato nel circuito maggiore e afferma che la differenza di età in alcuni tennisti potrà pesare: “Questa situazione non influisce su tutte le persone allo stesso modo. Non è la stessa cosa per un tennista di 38 anni come Federer e un altro giocatore di 21 anni. Se questo mi fosse successo a 21 anni, avrei detto che era una situazione orribile, ma avevo ancora tutta la mia carriera davanti. Hai ovviamente più opportunità di vincere importanti titoli in carriera quando si è giovani. L’effetto che avrà su di me sarà lo stesso di quello che sentiranno gli altri tennisti della mia età che hanno un fisico con acciacchi. Ci vorrà molto lavoro per tornare al 100%. Ma penso di riuscirci per essere al massimo quando si ritornerà in campo”.