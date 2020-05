Emergenza Coronavirus: Sono al momento 26 le nazioni che sono tornate a giocare a tennis

Il tennis sta lentamente tornando in Europa, anche se a ritmi diversi. Tennis Europe sta monitorando l’evoluzione del ritorno all’allenamento attraverso una mappa, dove si nota dove si può giocare (anche con restrizioni) e i luoghi in cui c’è già una data per il ritorno.

Attualmente è possibile giocare a tennis in 26 paesi europei e ci sono già le date per il ritorno in campo per altre otto nazioni. Le nazioni in rosso, che includono Regno Unito, Romania e Russia, ancora non conoscono una data per il ritorno agli allenamenti.