Il Torneo ATP di Maiorca è rimandato al 2021

Il torneo di Maiorca che doveva disputare la sua prima edizione su erba ed era stato rimandato per via della sospensione delle partite a causa del coronavirus non si terrà più nel 2020.

Dopo aver esplorato tutte le opzioni per ricollocare il torneo non è stata trovata una data in cui poterlo svolgere in sicurezza, sia per la possibilità che le restrizioni vengano prolungate per la pandemia, sia per il numero significativo di tornei previsti in calendario nei prossimi mesi,.

Con rammarico l’organizzazione del torneo annuncia che non è possibile quindi un ulteriore rinvio e che la prossima edizione verrà disputata dal 19 al 26 Giugno 2021.

“Eravamo molto entusiasti di offrire ai fan un torneo incredibile, il primo [torneo maschile] in erba disputato in Spagna.” ha detto Erwin Weindofer, CEO di E/motion.

“Siamo molto dispiaciuti dopo il lavoro svolto nei preparativi che il torneo non possa avere luogo. Non voglio perdere l’occasione, vista l’attuale pandemia, di augurare il meglio ai nostri sponsor, fan e tutto il resto il mondo in generale “, ha aggiunto il direttore del torneo, Toni Nadal.