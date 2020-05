International Tennis Series, Day 17: altre tre vittorie per Strong Kirchheimer. A riposo Paolo Lorenzi

E’ calato il sipario sulla diciassettesima giornata delle International Tennis Series di Bradenton. Continua a vincere lo statunitense Strong Kirchheimer, attuale numero 470 del ranking ATP in singolare: il classe ’95 ha sconfitto i connazionali King e Redlicki, oltre al kazako Popko, raggiungendo quota otto affermazioni in nove incontri complessivi.

Resta in cima alla classifica il bulgaro Adrian Andreev, seguito da Paolo Lorenzi e, appunto, dal già citato Kirchheimer.

INTERNATIONAL TENNIS SERIES – I PARTECIPANTI:

Dominik Koepfer (GER) – 92 ATP

Paolo Lorenzi (ITA) – 121 ATP

Dmitry Popko (KAZ) – 175 ATP

Roberto Cid Subervi (DOM) – 221 ATP

Michael Redlicki (USA) – 341 ATP

Evan King (USA) – 398 ATP

Nicolas Mejia (COL) – 430 ATP

Strong Kirchheimer (USA) – 470 ATP

Adrian Andreev (BUL) – 685 ATP

Tyler Mercier (USA) – 997 ATP

Noah Schachter (USA) – 1344 ATP

Emmett Ward (USA) – 1898 ATP

Preston Brown (USA) – 1978 ATP

Jamie Cerretani (USA) – D-150 ATP

Michael-Ray Pallares-Gonzalez (DOM) – No Rank

Nikola Samardzic (USA) – No Rank

Ivan Yatsuk (USA) – No Rank

INTERNATIONAL TENNIS SERIES – I RISULTATI DI IERI:

Strong Kirchheimer (USA) b. Evan King (USA) 1-4 4-2 4-1

Evan King (USA) b. Michael Redlicki (USA) 4-1 1-4 4-2

Strong Kirchheimer (USA) b. Dmitry Popko (KAZ) 4-1 1-4 4-1

Evan King (USA) b. Dmitry Popko (KAZ) 3-4(5) 4-1 4-2

Strong Kirchheimer (USA) b. Michael Redlicki (USA) 4-2 4-1

Dmitry Popko (USA) b. Michael Redlicki (USA) 4-1 4-2

GIOCATORE – PARTITE – VINTE – PERSE

Adrian Andreev (BUL) 23 – 21 – 2 (91%)

Paolo Lorenzi (ITA) 21 – 19 – 2 (90%)

Strong Kirchheimer (USA) 9 – 8 – 1 (88%)

Roberto Cid Subervi (DOM) 15 – 12 – 3 (80%)

Dominik Koepfer (GER) 9 – 6 – 3 (66%)

Noah Schachter (USA) 3 – 2 – 1 (66%)

Ivan Yatsuk (USA) 6 – 3 – 3 (50%)

Preston Brown (USA) 8 – 4 – 4 (50%)

Nicolas Mejia (COL) 6 – 2 – 4 (33%)

Tyler Mercier (USA) 3 – 1 – 2 (33%)

Michael Redlicki (USA) 15 – 4 – 11 (26%)

Nikola Samardzic (USA) 15 – 4 – 11 (26%)

Evan King (USA) 24 – 6 – 18 (25%)

Dmitry Popko (KAZ) 9 – 2 – 7 (22%)

Jamie Cerretani (USA) 18 – 1 – 17 (5%)

Michael-Ray Pallares-Gonzalez (DOM) 3 – 0 – 3 (0%)

Emmett Ward (USA) 3 – 0 – 3 (0%)