Sondaggio LiveTennis – Il miglior tennista italiano: inizia il 2° turno. Tocca a Berrettini e Fognini, si vota fino alle 14 di sabato

Cominciano gli incontri di secondo turno del torneo maschile attraverso il quale sarà eletto il miglior tennista italiano secondo i lettori di LiveTennis. Esordio nella competizione per le prime due teste di serie, Matteo Berrettini e Fabio Fognini, rispettivamente contro Enrico Dalla Valle e Luca Vanni.

Si potrà votare fino alle ore 14 di sabato 9 maggio 2020. Non saranno conteggiati i voti espressi nei commenti.

SECONDO TURNO

(1) Matteo BERRETTINI vs Enrico DALLA VALLE

Jacopo BERRETTINI vs (15) Alessandro GIANNESSI

(5) Gianluca MAGER vs Filippo BALDI

Stefano NAPOLITANO vs (16) Matteo VIOLA

(4) Jannik SINNER vs Francesco FORTI

Andrea BASSO vs (9) Marco CECCHINATO

(10) Paolo LORENZI vs Liam CARUANA

Gianluigi QUINZI vs (7) Andreas SEPPI

(8) Salvatore CARUSO vs Marco BORTOLOTTI

Giulio ZEPPIERI vs (13) Lorenzo GIUSTINO

(14) Roberto MARCORA vs Andrea VAVASSORI

Simone BOLELLI vs (3) Lorenzo SONEGO

(6) Stefano TRAVAGLIA vs Lorenzo MUSETTI

(WC) Matteo DONATI vs (12) Thomas FABBIANO

(11) Federico GAIO vs Andrea ARNABOLDI

Luca VANNI vs (2) Fabio FOGNINI

TABELLONE MASCHILE – PRIMO TURNO

(1) Matteo BERRETTINI vs BYE

Enrico DALLA VALLE vs Giovanni FONIO 347-158 (68.7%-31.3%)

(WC) Luciano DARDERI vs Jacopo BERRETTINI 126-381 (24.9%-75.1%)

BYE vs (15) Alessandro GIANNESSI

(5) Gianluca MAGER vs BYE

Gian Marco MORONI vs Filippo BALDI 157-197 (44.4%-55.6%)

Julian OCLEPPO vs Stefano NAPOLITANO 127-223 (36.3%-63.7%)

BYE vs (16) Matteo VIOLA

(4) Jannik SINNER vs BYE

Fabrizio ORNAGO vs Francesco FORTI 96-249 (27.8%-72.2%)

Riccardo BONADIO vs Andrea BASSO 201-297 (40.4%-59.6%)

BYE vs (9) Marco CECCHINATO

(10) Paolo LORENZI vs BYE

Liam CARUANA vs Andrea PELLEGRINO 256-241 (51.5%-48.5%)

Gianluigi QUINZI vs Alexander WEIS 420-84 (83.3%-16.7%)

BYE vs (7) Andreas SEPPI

(8) Salvatore CARUSO vs BYE

Marco BORTOLOTTI vs (WC) Francesco PASSARO 361-143 (71.6%-28.4%)

Giulio ZEPPIERI vs Erik CREPALDI 473-30 (94%-6%)

BYE vs (13) Lorenzo GIUSTINO

(14) Roberto MARCORA vs BYE

(WC) Flavio COBOLLI vs Andrea VAVASSORI 82-269 (23.4%-76.6%)

Simone BOLELLI vs Raul BRANCACCIO 312-47 (86.9%-13.1%)

BYE vs (3) Lorenzo SONEGO

(6) Stefano TRAVAGLIA vs BYE

Lorenzo MUSETTI vs Alessandro BEGA 336-22 (93.9%-6.1%)

Riccardo BALZERANI vs (WC) Matteo DONATI 59-296 (16.6%-83.4%)

BYE vs (12) Thomas FABBIANO

(11) Federico GAIO vs BYE

(WC) Luca NARDI vs Andrea ARNABOLDI 150-208 (41.9%-58.1%)

Daniele CAPECCHI vs Luca VANNI 30-474 (6%-94%)

BYE vs (2) Fabio FOGNINI