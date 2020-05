Fabio Fognini: “La prima passione della mia vita è stata il calcio”

Fabio Fognini ha parlato a Behind The Racquet, dove ha affrontato alcuni temi importanti della sua carriera e ha rivelato lo sport che amava prima del tennis:

“La prima passione della mia vita è stata il calcio. Ci sono stati momenti in cui ho preferito giocare a calcio, ma è difficile dire qualcosa del genere quando è stato il tennis a darmi tutto nella vita. È difficile perché il tennis è ora il mio lavoro per me più che uno sport. Il calcio è il mio sport preferito e guardo le partite ogni volta che posso. Il calcio è incredibile, ma il tennis mi ha dato la responsabilità”.

L’azzurro ha anche parlato della parte più difficile dell’anno : “La parte peggiore dell’anno per me è quella che inizia tra dicembre e gennaio quando è tempo di tornare. Ho una lunga pre-season, vedo i miei amici, ma poi negli ultimi giorni prima di partire mi sento poco bene, ma mi dico che va bene così. È stato così negli ultimi dieci anni. Questo perché, dopo essere stato a casa con i miei amici e la mia famiglia, sembra che io viva una vita diversa nel resto dell’anno”, dichiara l’azzurro.