Il Tennis in Europa: oggi si torna a giocare in Belgio, Polonia, Islanda e Portogallo

In Italia, da oggi, è consentita la ripresa dell’attività tennistica ai soli classificati di prima e seconda categoria. Non è così per Belgio, Islanda, Polonia e Portogallo dove, a partire da questa mattina, hanno riaperto i circoli sportivi e, di conseguenza, anche i campi da tennis, non solo per i professionisti ma anche per gli amatori ed i semplici appassionati.

Da domani riprenderanno le attività in Grecia: allenamenti consentiti solo per persone di età superiore a quindici anni, vietati gli incontri di doppio. Lunedì prossimo si potrà tornare a giocare anche in Svizzera e, molto probabilmente, in Lussemburgo. Tra due settimane, il 18 maggio, riapriranno i circoli in Irlanda. Per le altre nazioni europee, invece, non sono ancora arrivate comunicazioni ufficiali.

BELGIO – Da oggi riaprono i circoli sportivi e, di conseguenza, anche i campi da tennis: obbligatorio osservare le norme di distanziamento sociale e le regole, in campo, per evitare ogni possibilità di contagio

ISLANDA – Da oggi è possibile riprendere l’attività tennistica, ma solo in campi all’aperto e nel rispetto delle norme anti-contagio

POLONIA – Da oggi riaprono i circoli sportivi e, di conseguenza, anche i campi da tennis: obbligatorio osservare le norme di distanziamento sociale e le regole, in campo, per evitare ogni possibilità di contagio

PORTOGALLO – Da oggi riaprono i circoli sportivi e, di conseguenza, anche i campi da tennis: obbligatorio osservare le norme di distanziamento sociale e le regole, in campo, per evitare ogni possibilità di contagio