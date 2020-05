Tornei Nazionali in Spagna: Si dovrebbe partire a Luglio. Nadal e Muguruza verso il No

La Royal Spanish Tennis Federation (RFET) ha già avviato i suoi piani per organizzare una serie di tornei con premi in denaro per i migliori giocatori del paese e pare che c’è già un luogo e una data per la prima competizione: Lleida, il prossimo 10 luglio.

Apparentemente, Rafael Nadal e Garbiñe Muguruza, i migliori giocatori del paese, non sono particolarmente entusiasti dell’idea e non parteciperanno al nuovo formato competitivo, ma tutti gli altri migliori giocatori spagnoli hanno già confermato la loro presenza, come nel caso di Roberto Bautista Agut, Pablo Carreño, Albert Ramos, Fernando Verdasco, Pablo Andújar, Feliciano López, Alejandro Davidovich, Carla Suárez, Sara Sorribes, Paula Badosa e Aliona Bolsova.

Lleida sarà solo la prima delle quattro tappe di questo circuito: le prossime dovrebbero disputarsi a Madrid, Siviglia e Valencia.