Rafael Nadal torna ad allenarsi

Il governo spagnolo ha deciso che tutti gli atleti d’élite e federati potranno ritornare ad allenarsi individualmente dal prossimo Lunedì.

Rafael Nadal, attuale n.2 della classifica ATP, aveva recentemente affermato nel corso di una diretta instagram con Federer di non giocare a tennis da Indian Wells, generando un moto di sorpresa generale da parte di Federer e del pubblico.

Lo spagnolo infatti si trova in auto-isolamento nella sua villa di Porto Cristo, sprovvista di campo da tennis, nell’isola di Maiorca. Nei giorni scorsi lo si era visto scambiare qualche volèe con la sorella in un improvvisato campo di tennis nel patio della villa, ma nessuno pensava che il 19 volte campione di Slam non avesse un campo standard di tennis su cui allenarsi.

Nei giorni successivi alla sua rivelazione era sorto anche un account Twitter rafaplaynow dei bambini di Maiorca con lo scopo di permettere al campione in carica dell’Open di Francia di ritornare ad allenarsi sul campo.

Lo stesso Nadal si era sempre mostrato rispettoso del lockdown imposto dal governo nei suoi messaggi, comprendendo la gravità della pandemia globale. Infatti anche i suoi allenamenti avvenivano rigorosamente al chiuso, sia nella palestra interna alla casa che perfino nei corridoi della stessa.

Con la possibilità concessa dal governo, inoltre, si apre una prospettiva interessante per il tennis spagnolo. Infatti nei giorni scorsi s’era parlato di istituire un Tour Nazionale Spagnolo a cui dovrebbero partecipare i tennisti nazionali e l’Academy di Nadal, che ospita al suo interno già degli allievi in lockdown, s’era offerta di essere una delle sedi a disposizione.

Con la presenza in loco del vincitore in carica dell’ultimo US Open, le trattative potrebbero accelerare, e non è da escludere che anche altri tornei possano aver luogo nella stessa Academy.

Un Grazie a Mandrake