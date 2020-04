La disavventura di Kirsten Flipkens dopo aver attraversato il confine con l’Olanda

Kirsten Flipkens, ex semifinalista di Wimbledon e ancora nella top 80 WTA a 34 anni, ha vissuto una situazione delicata questo fine settimana in piena quarantena. L’ex top 20, stanca di essere a casa, è andata a fare un giro in bicicletta nel suo quartiere, ma quando ha notato che aveva attraversato il confine con l’Olanda era troppo tardi.

“Per essere chiari, no, non dovrei essere nei Paesi Bassi. E no, non era stato indicato da nessuna parte sulla mia pista ciclabile e dal GPS che ero entrata nei Paesi Bassi. Sì, ho sbagliato ”, ha dichiarato, prima di lasciare un appello alla polizia sui social network. “La polizia sia ragionevole e, soprattutto, coerente. Mi hanno trattata come una criminale, mi hanno fermata ad un marciapiede e ho pagato 250 euro di multa. Conosco una ciclista che mi ha superato 15 minuti dopo e mi ha detto che non hanno fatto nulla di simile a lei.”