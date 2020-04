Dustin Brown critica le dichiarazioni di Dominic Thiem

Dustin Brown, 35 anni e attualmente tra i primi 230 ATP, ha già vinto quasi tre milioni di euro in premi nel corso della sua carriera, quindi non sarà uno dei tennisti in maggiore difficoltà in questo periodo di quarantena, in cui i giocatori sono senza fonti di reddito.

Tuttavia, ciò non gli ha impedito di condannare le dichiarazioni di Dominic Thiem, che questa domenica ha dichiarato di non essere disposto ad aiutare una classe di giocatori che considera “non professionisti”.

“Ho iniziato nel 2004 e ho vissuto in una roulotte, sopravvivendo settimana dopo settimana con i soldi guadagnati. Se perdessi nel primo round di un ITF da 10 mila dollari, vincerei 117,5 dollari, aggiungi anche le tasse.

Per questo motivo ho incordato anche racchette per altri giocatori per 5 euro ciascuno. Se ciò fosse accaduto in questo momento, mi sarebbe costata la mia carriera “, ha detto il tedesco.