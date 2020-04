Breaking News: il Roland Garros verrà posticipato di una settimana

Il Roland Garros sarà posticipato di una settimana: già spostato all’autunno, il Major transalpino sarebbe dovuto cominciare il prossimo 20 settembre (finale maschile prevista per il 4 ottobre) ma secondo quanto riportato da ‘Le Parisien‘, gli organizzatori comunicheranno a breve la decisione ufficiale di far slittare l’inizio della manifestazione al 27 settembre (finale maschile l’11 ottobre). Pare che questa ‘mossa’ sia stata richiesta da ATP e WTA in previsione dei nuovi calendari che saranno resi noti nelle prossime settimane.

Nella serata di oggi, intanto, è stato ufficializzato l’annullamento degli Europei di Atletica Leggera, che si sarebbero dovuti tenere proprio a Parigi dal 25 al 30 agosto.