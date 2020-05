International Tennis Series, Day 14: due vittorie e una sconfitta per Paolo Lorenzi

E’ tornato in campo Paolo Lorenzi in quel di Bradenton (Florida), dove sono in corso da ormai due settimane le International Tennis Series: il tennista azzurro, classe 1981 e n.121 del ranking ATP in singolare, ha ottenuto due vittorie, contro gli statunitensi Redlicki e Cerretani, ed una sconfitta, con il bulgaro Andreev (4-1 4-0 lo score in favore del giovane 2001).

Nella classifica generale, passa al comando proprio Andreev a discapito di Lorenzi. Sul terzo gradino del podio c’è il dominicano Roberto Cid Subervi.

INTERNATIONAL TENNIS SERIES – I PARTECIPANTI:

Dominik Koepfer (GER) – 92 ATP

Paolo Lorenzi (ITA) – 121 ATP

Dmitry Popko (KAZ) – 175 ATP

Roberto Cid Subervi (DOM) – 221 ATP

Michael Redlicki (USA) – 341 ATP

Evan King (USA) – 398 ATP

Nicolas Mejia (COL) – 430 ATP

Adrian Andreev (BUL) – 685 ATP

Emmett Ward (USA) – 1898 ATP

Preston Brown (USA) – 1978 ATP

Jamie Cerretani (USA) – D-150 ATP

Michael-Ray Pallares-Gonzalez (DOM) – No Rank

Nikola Samardzic (USA) – No Rank

Ivan Yatsuk (USA) – No Rank

INTERNATIONAL TENNIS SERIES – I RISULTATI DI IERI:

Adrian Andreev (BUL) b. Jamie Cerretani (USA) 4-1 4-0

Paolo Lorenzi (ITA) b. Michael Redlicki (USA) 3-4(1) 4-3(3) 4-1

Paolo Lorenzi (ITA) b. Jamie Cerretani (USA) 4-3(3) 4-2

Adrian Andreev (BUL) b. Michael Redlicki (USA) 4-2 4-2

Adrian Andreev (BUL) b. Paolo Lorenzi (ITA) 4-1 4-0

Jamie Cerretani (USA) b. Michael Redlicki (USA) 3-4(9) 4-3(5) 4-1

GIOCATORE – PARTITE – VINTE – PERSE

Adrian Andreev (BUL) 23 – 21 – 2 (91%)

Paolo Lorenzi (ITA) 18 – 16 – 2 (88%)

Roberto Cid Subervi (DOM) 15 – 12 – 3 (80%)

Dominik Koepfer (GER) 9 – 6 – 3 (66%)

Ivan Yatsuk (USA) 6 – 3 – 3 (50%)

Preston Brown (USA) 8 – 4 – 4 (50%)

Michael Redlicki (USA) 12 – 4 – 8 (33%)

Nicolas Mejia (COL) 6 – 2 – 4 (33%)

Nikola Samardzic (USA) 12 – 4 – 8 (33%)

Evan King (USA) 21 – 4 – 17 (19%)

Jamie Cerretani (USA) 15 – 1 – 14 (6%)

Dmitry Popko (KAZ) 3 – 0 – 3 (0%)

Michael-Ray Pallares-Gonzalez (DOM) 3 – 0 – 3 (0%)

Emmett Ward (USA) 3 – 0 – 3 (0%)