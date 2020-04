Emergenza Coronavirus: In partenza anche un tour inglese

Anche nel Regno unito si sta pensando ad organizzare un tour nazionale come è stato fatto per i tour spagnolo, francese, e tedesco.

Nel caso inglese si dovrebbe disputare sul modello delle ATP finals fra i migliori 8 in classifica, e dovrebbe coinvolgere anche i doppisti.

A capo dell’organizzazione del torneo sembra ci sia Jamie Murray che avrebbe scelto come date i mesi estivi nel caso il tour non dovesse riprendere.

Come misure cautelative non ci sarebbero i raccattapalle e il giudice di sedia, lasciando che siano i giocatori stessi a raccogliere le palle e ad arbitrarsi.

Un Grazie a Mandrake